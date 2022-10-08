عروسة تتزوج برجل يكبرها بـ 24 عاماً.. وفـي ليلـة الدخلة وأثناء تجربته فـي الفراش كـانت المفاجأة المزلزلة والصـادمة والـذي تشيب لها شعر الرأس.!

تقول الزوجة البالغة من العمر 34 عامًا ، والتي كانت متزوجة سابقًا ولديها 6 أطفال ، إن والديها أجبروها على الزواج من رجل يبلغ من العمر 58 عامًا لعدم الانحراف عن المسار المحظور.



تقول الزوجة: “جوزي الكبير وأنا أردنا شابًا .. فقتله حتى يرتاح”. وهكذا بررت “نادية” جريمتها بقتل زوجها بطريقة شنيعة ، بعد أن أبلغته أنهم ذاهبون للعب لعبة انتهت بقتله.

تفاصيل الجريمة

المتهم وزوجها الضحية يحيى أ. ، 58 عاما ، عامل نظافة ، أصغر منه بـ 24 عاما. لم تكن حياتهم مستقيمة منذ البداية بسبب فارق السن الكبير بينهما مما دفع الزوجة للتفكير في التخلص من الضحية.

تزوجت المتهم عدة مرات ، وأنجبت 6 أطفال ، وبعد طلاقها الأخير تزوجت الضحية ، واصفة إياه بـ “العجوز” ، لمدة لا تزيد عن تسعة أشهر ، حيث تزوجته دون موافقتها ، بعد أن أجبر أهلها على ذلك. على الزواج منه خوفا من الانحراف.

“كان والداي يخافان مني من المشي في وضع الخمول ، وجوزوني أكبر مني بـ 24 عامًا.” لكن يبدو أنها لم تكن سعيدة منذ أول يوم للزواج ، حيث أقامت علاقة عاطفية مع شاب يبلغ من العمر 24 عامًا ، مقيم في محافظة الفيوم.

علاقة المتهم العاطفية بالشاب دفعتها لمحاولة إقناع زوجها بتطليقها ، لكنه رفض الانفصال عنها ، واستمر الخلاف معه طول المدة الأخيرة ، حتى اتفقت معه على إعطائه 3 ألف جنيه مقابل الانفصال عنها ، لكنه استمر في الرفض ، فقررت التخلص منه ووضعت النية والعزم على قتله.

وضعت الزوجة أكثر من سيناريو للتخلص من الزوج ، حتى قررت أخيرًا تحديد طريقة إنقاذها من زوجها ؛ فطلبت منه أن يلعب معها ، حيث يربطان بعضهما البعض لفك ربطه ، فربطها الزوج بـ “حاد” ، لكنها قامت بفك ربطها ، ثم جاء دورها وربطته بخيط غسيل من يديه و أقدام.

فاجأه المتهم بشبك يديها ولف وشاحًا حول رقبته حتى وفاته ، وبدأت تفكر في طريقها للتأكد من أنها ستخدع الجميع بأن الموت طبيعي ، فاستدعت الزوجة سيارة إسعاف وأخذتها.

توجه الزوج إلى مستشفى أبو النمرس واتصل بأسرة الضحية ، وأخبرتهم أن زوجها يحيى تعرض لحادث سير ، وأن مجهولين اقتادوه إلى المنزل وغادروا ، وتفاجأت بوفاته بعد ذلك.

ولم تنتظر المتهمة طويلاً حتى هربت إلى محافظة الفيوم لمقابلة حبيبها ، بعد أن تخلصت من زوجها إلى الأبد حتى يكون الجو صافياً لها مع عشيقها وتلتقيان متى شاءتا.

بدورها ، سجلت النيابة العامة اعترافات المتهمين لأسرة الضحية ، وتم العثور على مكانها ، وضبطها ، وتقديمها لجهات التحقيق ، التي واجهتها بتفاصيل الجريمة ، وبعد الضغط عليها اعترفت بارتكابها. فعلها ، ومثلت الجريمة.

من جهتها ، قررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات ، وإحالتها بعد ذلك إلى محكمة الجنايات التي حكمت عليها بالإعدام لاتهامها المنسوبة إليها بقتل زوجها عمدًا.