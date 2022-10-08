مش هتصدق شكلها.. والدة هيفاء وهبي تفوقت عليها بالجمال والأناقة رغم تجاوزها سن السبعين!! والصدمة في سن ابنتها الحقيقي!

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة جديدة لهيفاء وهبي مع والدتها التي أذهلت الجميع بملامحها التي طغت على ملامح ابنتها في الجمال رغم تقدمها في العمر.

وظهرت هيفاء وهي ترتدي فستان منقوش باللون الأحمر، وتحتضن والدتها وهي تجلس، وارتدت والدتها بلوزة باللون الأبيض في الأسود ونسقتها مع جيب باللون الأسود وحذاء اسود بكعب شفاف.

وظهرت والدة هيفاء بشبابها دون أن يظهر عليها علامات الشيخوخة، وانهالت عليها التعليقات التي تشيد برشاقتها وجمالها.

وكانت هيفاء وهبي اثارت الجدل مؤخرا بسبب اطلالاتها واسعارها الخيالية أثناء عطلتها الصيفية الأخيرة.

يذكر أن عمر هيفاء وهبي يبلغ 50 عاماً بينما تشير مصادر إلى ان والدتها تجاوزت سن السبعين عام.