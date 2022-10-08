شاهد.. انكشاف اسرار الحكايه المثيرة لفنانة شهيرة أحبها الفنان (صلاح السعدني )بجنون منذ 25 عاما وتزوجها نجله أحمد.. لن تصدق من هي!

تداولت مجموعة من الحسابات الالكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ فيسبوك صورة للفنان أحمد السعدني

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني من خلال الدور الذي قام بتجسيده من خلال مسلسل “كله بالحب” اثناء مشهد زواجه من الفنانة صابرين.

مما أثار ذلك المشهد سخرية العديد من الجمهور، وأنهالت التعليقات على الصورة وجاءت كالأتي وكتب:”لا يجوز هذا الزواج”، “ايه دة اتجوز حبيبة أبوه”.



جدير بالذكر، أن الفنان صلاح السعدني كان جسد دور حبيب الفنانة صابرين ضمن أحداث مسلسل تم عرضه منذ 25 عاما بعنوان

“المكتوب على الجبين” برفقة الفنانة صابرين، والتي كانت تقوم بدور حبيبته ضمن أحداث المسلسل.