لن تصدّق من تكون: أسطورة الرقص الشرقي.. إبنة قارئ القرآن وحفيدة سلطان مصر.. الّتي تزوجت 6 رجال وفرشت شارع الموسكي بالسجاد.!!

راقصة الملوك والسلاطين الذين احتلوا عرش الرقص الشرقي لأكثر من نصف قرن ، والمالك الأول لمهرجان فني في مصر



وكان للفنانة الأولى إحساس بالوطنية بعد أن قامت بتأثيث شارع الموسكي بالكامل بأجود أنواع السجاد على نفقتها الخاصة ، احتفاءً بعودة سعد زغلول من المنفى.

بامبا كشر هي راقصة أداء تتربع على عرش الرقص الشرقي منذ ما يقرب من 50 عامًا. جدها هو السلطان مصطفى كوشير من أعيان القرن التاسع عشر.

والدها قارئ للقرآن ووالدتها حفيدة السلطان “الأشرف إيتال” سلطان مصر في عهد الدولة المملوكية ، لكنها بدأت بموهبتها وبدأت مشوارها الفني.

عملت في بعض الفرق التركية ، ثم أصبحت أشهر راقصة في مصر قبل عصر السينما ، حيث ظهرت في فيلم واحد وهو الفيلم الصامت “ليلى”.

عاشت من عام 1860 إلى عام 1930 ، وولدت في بوبا عام 1860 لعائلة ثرية. جدها لأبيها مصطفى كشر أحد أعيان مصر ، ووالدها أحمد مصطفى قارئ قرآن شهير.

توفي والدها المقرئ القرآني الشهير أحمد مصطفى وعمرها أربعة عشر عامًا ، وتزوجت والدتها من القارئ الخديوي توفيق ، الأمر الذي دفع بامبا وأخواتها إلى مقاطعة الأم والانتقال إلى مسكن آخر بجوار تركي معروف. راقصة في ذلك الوقت اسمها “سلام”.

اكتشفتها الراقصة “سالم” ورافقتها في جميع حفلاتها. اشتهرت بامبا بكونها راقصة للملوك والسلاطين ، وأطلقوا عليها اسم “اجلسوا الكل” أمام السيدة أم كلثوم.

كانت كوشير في ذلك الوقت منافسة شرسة للراقصة الشهيرة شفيقة القبطية التي كانت ترقص بشمعدان على رأسها.

كما استخدمت عربة يجرها حصان في مواصلاتها ، وأمامها ركض عدد من الرجال لإفساح الطريق للعربة وغنوا “أوه ، اشتعلت ، لوز مقشر”.

يذكر أنها تزوجت من بامبا ست مرات ، وهما المطرب المعروف آنذاك “سيد الصفتي” ، أحد تلاميذ الفنان “أبو خليل القباني” الذي حقق شهرة واسعة. في مصر. بسبب إصرار عائلته على ضرورة التقاعد.

ثم تزوجت للمرة الرابعة من أحد أعيان صعيد مصر ، وأعطاها مهرًا على ستين فدانًا من أرقى الأراضي الزراعية. الزواج بالزواج من أحد أعيان ورؤساء القاهرة.

دأبت على تنظيم مهرجانات راقصة ، لكنها أطلقت عليها اسم “حفلات الزار” التي كان يؤديها صالح عبد الحي وعبد اللطيف البنا.

التحقت بالسينما الصامتة في نهاية حياتها ، فظهرت في أفلام “نداء الرب” 1926 ، و “ليلى” 1927 ، و “بنت النيل” 1929 ، واستمرت في ممارسة الرقص حتى بلغت السبعين من عمرها ، و توفي عام 1930.

فيلم “بامبا كوشير” (1974) ، بطولة نادية الجندي ، إخراج حسن الإمام ، قصة وسيناريو وحوار جليل البندري ومحمد مصطفى سامي ، إنتاج عماد حمدي وتوزيع نادية الجندي ، وفي هذا الفيلم لعب دور “سيد الصفتي” الفنان سعيد صالح.