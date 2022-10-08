أنباء طلاق هاني شاكر لزوجته بعد عشرة عمر طويلة تصدم الجمهور.. هذا ما حدث ولم تتحمل فطلبت الطلاق!!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد بطلاق الفنان هاني شاكر لزوجته وام أولاده بعد عشرة طويلة.

جاء ذلك بعد أن تعرض لموقف محرج من معجبة سورية امام أعين زوجته، دون ردة فعل منه. وظهرت المعجبة وتدعى ميادة، وهي تحتضن هاني شاكر وتقبله بشكل مبالغ فيه، وسط حالة من الذهول سيطرت على زوجة هاني شاكر، فيما اكتفى هاني شاكر بالضحك فقط.وافادت المصادر أن زوجة الفنان هاني شاكر لم تتحمل ما حدث امام عينها وطلبت الطلاق فوراً دون تردد، وان الخبر تم التكتيم عليه.

وتظل كل هذه تداولات عبر مواقع مهتمة بالفن والمشاهير، دون تأكيدات حتى هذه اللحظة، وفي انتظار أي جديد يحدث أو مصدر ينفي صحة هذه الاخبار، متمنيين دوام السعادة للفنانة وزوجته.

وكانت قد نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو للفنان هاني شاكر أثناء احتضانه من معجبة رغما عنه فى حضور زوجته التى وقفت فى حالة من الذهول بسبب ما تعرض له زوجها.