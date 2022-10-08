صورة نادرة للفنانة شادية برفقة والدتها !!.. والجمهور: أجمل من ابنتها بمليون مرة!! هل تشبهها؟

كشف محبو وعشاق الفنانة الراحلة شادية، عبر حسابهم على موقع إنستجرام، عن صورة جديدة نادرة تنشر لأول مرة، لدلوعة السينما المصرية، جمعتها مع والدتها خديجة طاهر تونشاى التي نالت اعجاب الجمهور معلقين عن جمالها رغم ظهورها بملامح العمر مؤكدين بأنها تفوقت بجمالها غلى ابنتها الفنانة.

وعرف عن الفنانة شادية إرتباطها بأسرتها وحبها للأطفال والذى كان يعوضها عن عدم الإنجاب، حتى أنها تفرغت تماما بعد إعتزالها الفن للعبادة ولأعمال الخير ولأسرتها، حتى أن جميع أفراد الأسرة كانوا يعتبرونها بمثابة أم لهم حتى من هم فى مثل عمرها وذلك من فرط حنيتها على الجميع.وولدت الفنانة شادية فى 8 فبراير عام 1931 واختار لها والدها المهندس الزراعى أحمد كمال شاكر اسم "فاطمة"، وعرفت فى السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء فى سبب تسميتها، فهناك رأى يقول إن المنتج والمخرج حلمى رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل فى إجازة.

وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبى هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور فى ذلك الوقت فيلمه شادية الوادى، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".

وقدمت شادية خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى من أهم الفنانات فى تاريخ الدراما العربية.