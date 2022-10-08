الفنّانة شمس البارودي تفجر مفاجأة من العيار الثقيل : هذه الفنانة أوصت أن أغسلها وأقوم بتكفينها وما حدث بعد ذلك لا يخطر على بال .! !

كشفت الفنانة المعتزلة ، شمس البارودي ، عن تفاصيل علاقتها بالفنانة الراحلة هالة فؤاد ، التي تمر اليوم 29 عامًا على رحيلها ، وآخر وصاياها وتفاصيل الفترة الأخيرة في حياتها.



وقالت شمس إن الفنانة هالة فؤاد أوصت بغسلها لكنها لم تستطع أن تغسل أحداً بعد ذلك.وأضافت شمس البارودي في تصريحات خاصة لليوم السابع: علاقتي بهالة فؤاد بدأت في بداية مرضها ،

حيث اتصلت بي لتسألني عن بعض الأمور الدينية وكيف تمكنت من الاعتزال والتغلب على الشهوة. من الأضواء والمثابرة في ما كنت مقتنعا به ، ثم امتدت اللقاءات بيننا حتى آخر يوم في حياتها وموتها ، واعتبرتها أختي الصغرى “.

وتابعت “جمعتني مع هالة كثير من الأحاديث والدعوات والأحاديث في الدين والقرآن ، ودعواتنا كانت جميلة ، كلهم ​​حب وإيمان ، وتفكر في آيات الله ، حتى قالت. سلمت روحها وصعدت لخالقها “.

وأكد البارودي أن هالة فؤاد أوصت قبل وفاتها بأن يعيش ابناها معًا وليس منفصلين ، وهي الوصية التي لم تتحقق بسبب سفر رامي مع والده بعد وفاتها وبقاء هيثم وحده حتى رحيله.

وقالت شمس البارودي للأسف: “مرت أسرة هالة فؤاد بتجارب كبيرة ومأساة حزينة ، وبعد وفاتها اعتنت والدتها بطفليها ، ثم غادرت الأم ، ثم رحل شقيق هالة وانفصل ابناها حتى هيثم رحل وشأنه “.

وكشف البارودي عن وصية هالة فؤاد الأخيرة ، قائلاً: أمها أوصتني أن أقوم بغسلها وكفنها وقبلها غسلت أمي ، وفي يوم وفاة هلا قالت والدتها شمس: هي التي تغسلها ، وقد قمت بهذه المهمة بالفعل “.

وعهدتها إلى رب كريم حتى نلتقي ونكون من أهل الجنة ، وبعد ذلك غسلت حماتي والدة حسن يوسف ، وبعد ذلك لم أستطع غسل أحد لأنها كانت مؤلمة نفسيا. بالنسبة لي رغم ثباتي وقت الاغتسال وأداء المهمة على أكمل وجه إلا أنني انهارت بعد ذلك.