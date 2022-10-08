صدمة مدوية هزت الوسط الفني ..انكشاف الديانة الحقيقية للفنانة الهام شاهين والتي أخفتها عن اقرب المقربين لها وأبقتها سراً حتى يومنا هذا.

إلهام شاهين الفنانة، ديانتها وهل هي مسلمة أم مسيحية، عمرها وتاريخ ميلادها وبرجها الفلكي، زوجها من هو وكم مرة تزوجت،

ارتبط اسمها بكل من النجم أحمد زاهر، الفنانة آثار الحكيم، المخرج جلال الشرقاوي، صفوت الشريف، نوال السعداوي،

زوجها عزت، حديثها عن الدين الإسلامي، معلومات كاملة عنها وعن حياتها الشخصية والمهنية من خلال هذا المقال وبعض الصور.



معلومات عن إلهام شاهين

الاسم الكامل: إلهام السيد أحمد شاهين

الاسم الفني: إلهام شاهين

تاريخ الميلاد: 3 يناير عام 1960



عمرها في عام 2021: 61 عام

البرج الفلكي: برج الجدي

محل الميلاد: حي مصر الجديدة مدينة القاهرة

الجنسية: مصرية



الديانة: مسلمة

الحالة الاجتماعية: تزوجت مرتين

اسم الزوج الأول: عادل حسني

اسم الزوج الثاني: عزت قدورة

الأبناء: لا يوجد



المهنة: ممثلة

بداية المشوار الفني: بدأت في عام 1978

سنوات النشاط: منذ عام 1978 حتى الآن

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