أخيراً ولأول مرة..ياسمين صبري تتجرا وتكشف سبب انفصالها عن أبو هشيمة!

أثارت ياسمين صبري الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تغريدة نشرتها اعتبرها البعض أنها كشفت سبب انفصالها عن أبو هشيمة.

ياسمين صبري كما اعتبر البعض أن سبب انفصالها عن أبو هشيمة لأنها ارادت أن يكون سعيداً ببعدها عنه حتى لا يبقيا سوياً غير سعداء.وجاء في التغريدة: “اذا سعادة الشخص الذي تحبه في انك تبعد عنه، هتبعد عنه؟ لو الاجابة اه فا انت محب لو الاجابة لا فأنت متعلق من انت؟”

إحدى التعليقات جاء فيها: “هل تركتيه لأنك تحبيه ؟ أم هى غلطة العمر ؟!”

بعد الكثير من الضجة التي تسببت بها صورة ياسمين صبري مع طفلة قيل أنها ابنتها الوحيدة خرجت الفنانة المصرية عن صمتها لتوضح ما حصل.

وكشفت ياسمين صبري أن كل ما يحكى عن صورة لها مع ابنتها الوحيدة غير صحيح ابداً وهي ليس لها أولاد ولم تنجب حتى اليوم

وقالت ياسمين: “الصورة من كواليس مسلسل “فرصة تانية”، والفتاة الصغيرة كانت تجسد فيه دور ابنه هبة مجدي “.

وأضافت: “أنا لم أنجب حتى الآن، وبالتأكيد لو حدث ذلك سيعلم الجميع فليس لديَّ ما أخفية”.يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل “فرصة تانية” الذي عُرض في دراما رمضان 2020.

وهو من بطولة: أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.