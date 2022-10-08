بوحشية وبدون خوف...واقعة هزت الرأي العام أب يحبس ابنته ويعاشرها لمدة 9 سنوات وأنجب منها 5 أطفال وبعد ان كشف امرهم كانت النهاية كارثية.

اعتقلت الشرطة البولندية الجمعة 12-9 رجلا اتهم بممارسة الفاحشة مع ابنته لمدة 9 سنوات كان يعاملها فيها معاملة الزوجة، وأنجب منها خلالها 5 أطفال.



وأفادت نيابة شمال البلاد أن العلاقة كانت برضاء الابنة، ويواجه الأب عقوبة بالحبس تصل إلى 5 سنوات، وأضافت النيابة أن المتهم سيظل تحت

الحبس الوقائي لمدة 3 شهور على الأقل لحين الانتهاء من التحقيقات، فيما ستبقى ابنته داخل البلاد خلال هذه الفترة.

وتأتي تلك الواقعة بعد عدة أيام من قيام السلطات البولندية بإلقاء القبض على رجل بولندي احتجز ابنته واغتصبها لمدة 6 أعوام نتج عنها إنجابها لطفلين.

وكانت حالة مشابهة وقعت أحداثها في النمسا قبل عدة شهور، وأثارت غضب الرأي العام هناك، بعد أن تم الإعلان عن القبض على أب احتجز ابنته إليزابيث فريتزل أكثر من 20 عاما في قبو في مدينة مدينة أمشتيتن في إقليم النمسا السفلى قبل أن ينجب منها 7 أولاد.

وفي جريمة أخرى ذات طابع خادش، تخلى شاب ألماني يبلغ من العمر 39 عاما من بلدة كورنبيرج بولاية هسن يدمن احتساء البيرة عن رفيقته (32 عاما) لجاره صاحب الستين خريفا مقابل صندوق من زجاجات الجعة (البيرة) يوميا.

وقضت محكمة الولاية بمدينة فولدا الجمعة بسجن المتهم الأول 3 سنوات، وبخضوعه لدورات علاجية لمساعدته في الإقلاع عن إدمان الكحول.

كما حكمت المحكمة بسجن الجار العجوز الذي لم يسبق أن أدين في أي قضايا لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ، حيث كان هذا العجوز يمارس الحميمة مع المرأة مقابل تقديم صندوق من البيرة يوميا لرفيقها الأول.

ورضخت المرأة لذلك بدافع الخوف من العنف الذي كان رفيقها يمارسه ضدها، ولم تبلغ المرأة الشرطة إلا بعد استخدام رفيقها العنف ضدها، مما اضطرها إلى الهرب مع أطفالها الثلاثة.