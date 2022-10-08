مين من أزواجك الـ 12 عشقتيه أكثر؟.. نجوى فؤاد أجابت بصراحة وبدون تردد.. لن تصدقوا من هو.! !

حب الجسد ليس دائمًا ، لكن الحب الدائم هو حب الروح والدليل على القول السابق أن الفنانة المسرحية نجوى فؤاد تزوجت 12 مرة ، كما صرحت في كثير من لقاءاتها التلفزيونية ، لكن قلبها كان مرتبطا بزوجها فقط رجل الأعمال اللبناني سامي الزغبي.



وفي السطور التالية تروي “الدستور” حكايات الرجال المتزوجين نجوى فؤاد وظروف هذه الزيجات.

سامي الزغبي

إنه عاشق لعصرها كما تصفه. من بين أزواجها الاثني عشر ، تشبثت به وأحبته وقالت عنه: “هو عقدة حياتي. رغم الفراق أحبه بصدق ، ووقع الطلاق بيننا بعد أن اكتشفت خيانته لي مع صديق عمر خورشيد وزوجته السابقة عمر خورشيد واسمها امينة السبكي “. احدى مقابلاتها التلفزيونية.

احمد فؤاد

هو أكبر منها بخمسة وعشرين عامًا ، رغم هذا الفارق الكبير في العمر ، إلا أنها كانت تحبه ، وكانت تبلغ من العمر حوالي 15 عامًا. في الإنجاب حتى لا تعطل حياتها المهنية.

استمر زواج أحمد رمزي منه 17 يومًا فقط ، ويروي الفنان أحمد رمزي ظروف الزواج: “زواجنا كان حفاظًا على سمعة الفنانة نجوى فؤاد. ذهبت إلى منزلها لأجد شجارًا بينها وبين زوجها السابق أحمد فؤاد تسبب في جدال بين رمزي وفؤاد ، وتحدث صحفي مع رمزي.

أوصى فؤاد بنشر خبر وجود رمزي في منزل نجوى ، فتزوجها حتى لا يؤثر ذلك على مسيرتها الفنية.

قالت نجوى عن زواجها من رمزي ، إنها جلست معه لمدة 3 ساعات فقط ، حيث سافرت ، وعندما عادت وجدت أنه عاد إلى زوجته ، فاستقبلته وطلقته.

كمال نعيم

هو مخرج عرض أحبها وتزوجها بعد زواج سريع من أحمد رمزي ، وأراد العريس تنظيم حفل كبير دعا إليه 982 شخصًا ، لكن نجوى رفضت إقامة حفل زفاف بهذا الحجم ، وأقامت حفل زفاف بسيط.

في منزلها حضره العديد من النجوم منهم نبيلة عبيد وليلى طاهر ولبلبة ، وزيزي مصطفى التي رقصت في الحفلة على العروس “صديقتها المقربة”.

بعد ذلك كان عدد أزواج الفنانة المسرحية نجوى فؤاد ومحمد موسى ثم رجل الأعمال الكويتي محمد الملا ، إضافة إلى المطرب الشاب عماد عبد الحليم الذي اعتقد أن زواجه منها كان جشعًا ، لذا هي اشترطت أن تكون العصمة بيدها ، وبعد اكتشاف إدمانه على الهيروين طلقته.

محمد السباعى

شغل منصب مساعد وزير الداخلية وهو ابن شقيق الكاتب الكبير يوسف السباعي. تقول: إنه سبب هدمي للمعبد العظيم الذي بنيته كل هذه السنوات.

بلغ عدد فريقي 83 شخصًا ، وكنت أول من استورد الليزر وكان الفريق مزودًا بالتقنيات الحديثة. كيف أرقص وأنا زوجة لرجل سياسي لذا فضلت الانفصال.