مـن هي نجمة مسلسل طاش ما طاش الشهير .. التي لم يستطع حاكم إمارة الشارقة الصمود أمام جمالها فتزوجها علـى الفور وأجبرها علـى إعتزال الفّن تماماً؟.. إسمها سوف يصدمكم.!

زينب العسكري اسم لامع في عالم الفن ، بدأت نشاطها الفني مع جحا ، وظهر اسمها في مسلسل طاش ما طاش ، ثم توقفت عن العمل الفني حسب رغبة زوجها ، وشهدت مشوارها الفني الكثير.



ولدت الفنانة زينب في العاصمة البحرينية المنامة في 6 فبراير 1974 واسمها الكامل زينب غلوم حسن علي لكنها اتخذت زينب العسكري اسمها الفني خلال مسيرتها التمثيلية.

بدأت زينب العسكري نشاطها الفني في أوائل التسعينيات من القرن الماضي من خلال مسرحية جحا والأرض. بعد ذلك قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت بين المسرح والدراما لكنها توقفت عن ذلك في عام 2009.

زواجها من حاكم إمارة الشارقة وانقطاع الفن

تزوجت زينب العسكري شخصية سياسية مهمة ، نائب حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، السيد عبد الله بن سالم القاسمي. وأقيم حفل الزفاف الأول للعسكري والقاسمي في الإمارات ، والثاني في البحرين.

في فندق فخم ، كان الحفل خاصًا واقتصر على حضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.

تركت زينب العسكري الفن بناء على طلب زوجها السيد عبد الله بن سالم القاسمي ، وأنجبت منها ثلاثة أبناء: الزين والهالة والغالة.

مسرحياتها

شاركت الفنانة زينب في عدة أعمال درامية قبل اعتزالها ، كان من أبرزها المسلسل الخليجي “لحظة ضعف” الذي كتبته ، والذي لعبت فيه دور البطولة.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة توفي والداها في حادث سيارة ، ثم تنتقل مع إخوتها إلى منزل عمها ، لتصطدم بزوجته الأنانية. فيما بعد تغادر المنزل ، وتواجه العديد من المشاكل في غياب المعيل والإعالة ، باستثناء الأشخاص الذين يطمعون بجمالها.

كما شاركت زينب العسكري في العديد من الأعمال الدرامية الأخرى منها: لعنة امرأة ، بلا رحمة ، العذارى ، علي سعيد ومبارك ، دموع عمر ، ما كان ، أبي ، عفوا ، وجوه بلا ملامح ، عيني ، بحر ، الحيتان ، حسن ونور الصانع ، منزل حزاوي ، فقدوا أحلامهم.

بالإضافة إلى مشاركتها في الأجزاء الثالث والرابع والخامس والسابع من المسلسل الخليجي الشهير “طاش ما طاش” ، ومسلسل أحلام البساطة ، شكرا لكم ، الجروح الباردة ، ناس وناس ، والعود.