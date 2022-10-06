هل تذكرون ماريا مرسيدس الحسناء؟ شاهدوا كيف أصبحت عجوزاً اليوم بعد غدر السنين!

تمتعت الفنانة المكسيكية ​تاليا​، بشعبية عالية، واشتهرت في الشرق الأوسط بعدّة مسلسلات حققت نجاحاً باهراً ومتابعة لافتة، منها ​ماريا مرسيدس​، وماريا إبنة الحي.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل صورة حديثة للنجمة المكسيكية التي جسدت شخصية ماريا مرسيدس وصدمت صورها الجمهور ورأى البعض أن ماريا مرسيدس لم تتغير كثيراً فيما اعتبر آخرون أن علامات التقدم في السن بدأت بالظهور عليها.

ظهرت الممثلة أريادنا تاليا سودي ميراندا، المعروفة باسم تاليا في عدد من المسلسلات المدبلجة إلى العربية، منها مسلسل ماريا مرسيدس، وماريمار.

ولدت تاليا في 26 آب/ أغسطس عام 1971، وهي ممثلة ومغنية ومنتجة، وتعتبر واحدة من أكثر الفنانين المكسيكيين نجاحاً وتأثيراً، وتتحدث اللغة الإسبانية كلغة أم، لكنها غنت بعدة لغات: الإنكليزية والتاغولوغية والفرنسية والبرتغالية.

ويشار إليها بلقب "ملكة البوب اللاتينية"، باعت أكثر من 50 مليون نسخة من أغانيها حول العالم، وتقدر ثروتها بـ60 مليون دولار، كما أن أعمالها التلفزيونية بثت في أكثر من 180 دولة حول العالم، وهي أيضاً صاحبة علامة تجارية ناجحة في مجال الأزياء، وتم تكريمها في ممشى المشاهير بهوليوود عام 2013.