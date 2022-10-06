أجمل من كل فنانات السينما .. شاهد صورة نادرة لزوجة رشدي اباظة الأمريكية أم إبنته الوحيدة.

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور زوجة الراحل رشدي أباظة، بجانب ابنتهم الوحيدة عندما كانت طفلة.

ورشدي أباظة ارتبط بعدة نساء في حياته ولكنه لم ينجب سوى ابنة واحدة هي قسمت رشدي أباظة من زوجته الأمريكية باربرا التي كانت ثاني زوجاته بعد تحية كاريوكا.

.وما لفت الجمهور هو شقره وجمال زوجته الأمريكية حيث عبر الجمهور أنها أجمل من كل النجمات الاتي شاركن رشدي أباظة في افلامه.

وابنة رشدي أباظة قسمت تزوجت من رجل الأعمال، الذي أصبح ممثلاً فيما بعد، أحمد دياب وأنجبا حفيد رشدي أباظة الأول الذي توفي بعد ولادته بقليل وحمل اسم أدهم.وأدهم أحمد دياب يعيش اليوم خارج مصر وتزوج بدوره ولديه طفلة.

ولا يزال الراحل رشدي أباظة أحد أكثر نجوم الزمن الجميل محبة من قبل الجمهور رغم أنه مضى على رحيله أكثر من 36 عاماً حيث غادر عالمنا عام 1980 بعد معاناة من سرطان الدماغ.