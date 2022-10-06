صورة نادرة لزفاف ريهام حجاج على زوجها الأول... قبل زواجها من طليق ياسمين عبد العزيز!! طلعت نسخة من بدرية طلبة!!

تصدرت الفنانة ريهام حجاج محركات البحث بعد أن تناقل كثيرون صورة قديمة لها من زفافها الأول.

تزوجت الفنانة ريهام حجاج سابقا من المصور اللبناني محمد مكاوي والذي اشتهر بـ"ميكي" منذ أكثر من 10 سنوات في لبنان.

وأكد المصدر أن ريهام أقامت معه هناك قبل دخولها مجال الفن، حيث كانت تنتقل بين لبنان ومصر وإيطاليا التي كانت تقيم بها أسرتها.

وأضاف أن ريهام أنجبت طفلة تبلغ من العمر الآن 10 سنوات، حيث إن ابنتها في المرحلة الابتدائية وتقيم معها بالقاهرة، موضحا أن الزيجة استمرت 5 سنوات وانفصلت ريهام عن زوجها قبل دخولها مجال التمثيل بفترة قصيرة.

كما تزوجت ريهام حجاج من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق ياسمين عبد العزيز بعد قصة حب قصيرة عاشها الاثنان وتسببت بخلاف كبير بينها وبين ياسمين عبد العزيز.