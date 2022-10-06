عريس لم يكتشف أنه تم تبديل عروسته بأختها إلا بعد مرور أسبوع من ليلة الدخلة.. لكن ما فعله صادم غير متوقع ولم يكن من المتخيل حدوثه !

وفي واقعة غريبة جدا ، رفع مواطن سعودي دعوى قضائية ضد زوجته وعائلتها ، يطالب بإعادة مهره البالغ 65 ألف ريال ، وحبس أختها.



ترجع عوامل القضية إلى اكتشافه بعد الزواج أنه تزوج أخت زوجته المفترضة. يقول المحامي الذي يدافع عن الزوج ، إنه بسبب عادة بعض القبائل في السعودية التي ترفض رؤية الخاطب أو وجه الزوج طوال حياتها ، فضل شاب الاستعانة بوالدته إحدى بناته. من العائلات المعروفة بتمسكها بهذه الطقوس.

القصة بالتفصيل أنه بسبب قلة معرفة الأم بأسرة الفتاة ، قدمت الأسرة للأم ابنتها الكبرى المتزوجة ، والتي تتمتع بصفات جمالية عالية ، كونها العروس. .

عندما حضر المأذون وقعت الفتاة الأكبر على قبولها بالزواج ، واكتشف الزوج ووالدته ، وبعد سبعة أيام من زواجهما ، أن زوجته كانت أنت فقط الفتاة التي رأتها ووافقت عليها ، ووقعت على عقد بدلا من ذلك.

بعد ذلك سعى الزوج لإعادة زوجته إلى منزل أهلها ، لكنهم رفضوا استقبالها ، خاصة أنها مكثت معه لمدة 7 أيام ، بالإضافة إلى حقيقة أن الفتاة الكبرى التي رآها متزوجة ولديها أطفال.

وتوقع المحامي أن يأمر القاضي بإنهاء العقد ، لأنه مبني على الباطل والاحتيال. في إشارة إلى الألم النفسي الذي تعاني منه العروس ، خاصة أنها لم تفوت أسبوع من زواجها.