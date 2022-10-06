عام الحزن والكوراث الجديدة تنتظر العالم.. المتنبية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع بتوقعات مخيفة .. هذا ما سيحدث قريباً.! !

أطلقت النشرة اللبنانية ، ليلى عبد اللطيف ، سلسلة جديدة من التنبؤات المبكرة للبنان والعالم العربي ، عبر قناة الجديد ، مع الإعلامي نيشان.



قالت ليلى عبد اللطيف إنها اضطرت للحضور مبكرًا لأنها كانت تخشى أن يحدث ما توقعته قبل نهاية العام الجاري.

ورأت ليلى عبد اللطيف أنه لا بديل لسعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية ، مضيفة: “مهما جاء وبغض النظر عن توجهه فلن يكون هناك إلا الشيخ سعد”.

ليلى: سيكون هناك حزن على رجل دين وشخصية إعلامية وكارثة جديدة تنتظر العالم غير كورونا عام .

ألمحت المتنبئة اللبنانية ، ليلى عبد اللطيف ، إلى وجود اغتيال أو حدث مؤسف أو مقلق في الفترة المقبلة ، إضافة إلى وجود موجة من الغبار تجتاح العالم العربي.

قالت ليلى عبد اللطيف ، إن معاهدة سلام ستُبرم بين ليبيا وإسرائيل ، وستجتاح صور سيف الإسلام القذافي شوارع ليبيا ، وستكون أيضًا معاهدة سلام بين سوريا وإسرائيل.

رأت ليلى عبد اللطيف أن لبنان على أعتاب الانفتاح وموسم سياحي جيد قريبًا.

طمأنت ليلى نيشان بعد أن توقع ميشال حايك أنه سينهي حياته بالانتحار ، فقالت له: “بعد رحلة نجاح طويلة معك ، أراك بعد حياة طويلة رمادية وأجلس في مكتبتك تقرأ وتستمتع بحياتك. “

استضاف نيشان ميشال حايك في برنامجه “نوع آخر من الحوار” عبر قناة الجديد ، وأطلق الفلكي سلسلة توقعات عن لبنان والعالم العربي والعالم ، لكن المفاجأة كانت توقعًا شخصيًا لنيشان الذي صدمه.

في نهاية الحلقة عندما قال له: “هناك فكرة خطيرة في رأسك”. عليك إزالته ، وسحبه ، وسحبه من عقلك ، ولا تدعه يخرج من عقلك “.

وتابع حايك: “هناك علامة معينة أعطتني انطباعًا بأنه لا يمكنك إخراج هذه الفكرة من رأسك. ما أخشاه هو كلمة انتحار. لا أعرف إذا كان لديك سلاح بجوارك وأنت حاول أن تفعل شيئًا ما في حياتك “.

وأضاف حايك: “من منعك من فعل هذا للمرة الأولى كانت والدتك ، وإلا لما وصلت إلى ما أنت عليه اليوم”.

ودعا حايك نيشان “لطرد هذه الأفكار من رأسه لأن هناك صفحة بيضاء وحياة جديدة”. قال: “اتركوا ما يسمى بفكرة الانتحار وتخلوا عن سلاحكم”.