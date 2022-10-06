ظهور يخطف الأنظار لزوجة خالد سليم.. طلعت أجمل بكثير من ياسمين صبري وهيفاء وهبي

نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صوره له برفقته زوجته عبر خاصية استورى.

ظهر الفنان خالد سليم مع زوجتة بإطلاله كلاسيكية هو وزوجته، فظهرت زوجته وهي ترتدي فستان من اللون الأسود واختارت أن يكون شعرها منسدلا وظهر خالد سليم بقميص من اللون الأسود.تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيه، وأضافوا العديد من التعلقيات وتمنوا له السعادة في حياته.

يذكر أن اخر أعمال الفنان خالد سليم السينمائيه فيلم في القلب وانتهي تصويره مؤخرا، ومن المتوقع صدوره في الفترة المقبلة .

يشارك البطولة مع الفنان خالد سليم عدد من النجوم مثل نسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، الفيلم من معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.