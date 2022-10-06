بطلة مسلسل رأفت الهجان أصبحت مفلسة بعد غناء فاحش.. ما قالته النجمة الشهيرة أحزن قلوب الملايين!

كشفت الفنانة عفاف مصطفى نجمة مسلسل رأفت الهجان أنها تمر بأزمة مادية طاحنة ولن تظهر في برامج بعد اليوم بدون آجر، لأن الضرائب تحاسبها على ظهورها إعلاميًا.

وكتبت عفاف مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الضرايب اصبحت بتحاسبني علي إستضافتي في البرامج وأنا لا ناقة لي ولاجمل ولم أتقاضي أجر عن ظهوري اطلاقا. لو تكرمتوا يا معدي البرامج مع تقديري لكم لن اظهر في برنامج بدون أجر.وفي تعليق لها كتبت: الحياه بقت صعبه جدا ومليانه تكدس مصاريف ومسؤليات وتفاصيل وضاغطه علي أنفاسنا و كمان ندفع من جيوبنا لحاجه عملناها كادوه.

وأضافت: دي تبقي هبل مننا وهما بيستغفلوناويستغلونا مجاني وابو بلاش كتر منه وهما يحطوا اعلانات بالهبل عل حساب الضيف.

يعد مسلسل “انحراف”، الذي عرض في الماراثون الرمضان الأخير 2022، آخر أعمال الفنانة عفاف مصطفى الفنية، وشارك به عددًا من نجوم الفن أبرزهم: سميحة أيوب، روجينا، أحمد صفوت، لوسي.