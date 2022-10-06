بكـلّ جرأة ليلى مراد: هسألك سؤال بس متضحكش عليا؟… الشيخ الشعراوي إحمر وجهه خجلاً منها لجرأة ماطلبته وهكذا كـان رده المفاجئ.!!

كانت الفنانة ليلى مراد من النجوم اليهود الذين اشتهروا في السينما المصرية ، هي وشقيقها منير مراد ، وفي ذلك الوقت كان للسينما عدد كبير من النجوم اليهود.



وفاجأت الفنانة ليلى مراد جمهورها ومحبيها بإعلان إسلامها عام 1946 على يد الشيخ محمود أبو العيون ممثل الجامع الأزهر الذي كان يحضر باستمرار الدروس الدينية التي كان عليها. إعطاء.

حرصت في سنواتها الأخيرة على زيارة الشيخ الشعراوي لطرح الأسئلة عليه في كافة المجالات ، في مواضيع مختلفة ، ليس فقط دينيًا ، وكانت متابعة جيدة لبرنامج خطباء الإمام الذي تم بثه على مدار الساعة. التلفزيون المصري ، وكانت تكتب ملاحظات حول مواضيع لم تفهمها أو تحتاجها. للوضوح.

ليلى مراد والشيخ محمود أبو العيون سكنت ليلى مراد في المبنى المجاور للشيخ الشعراوي في جاردن سيتي ، وبمجرد أن قابلته ورحب بها كثيرًا ، وأوضح أن جميع أسئلتها أشارت إلى أنها شخص ملتزم بالدين ويريد أن يعرف كل شيء عن الإسلام.

وبعد أن أجاب على جميع الأسئلة ، بادرت بطرح سؤال غريب عليه حول الاختلاف بين الرجل والمرأة ، وتسبب سؤالها في خجل الشيخ الشعراوي ، بحسب مجلة آخر ساعة.

وكان نص المقابلة كما ذكرت المجلة كما يلي:

ليلى مراد: سأطرح سؤالاً لكنك لن تضحكي علي.

شعراوي: يعجبني.



ليلى مراد: ثدي المرأة مصنوع لإرضاع الطفل صح؟

شعراوي: صحيح.

ليلى مراد: طيب لماذا للرجل ثديان؟



وقال الشعراوي إنه كان مرتبكًا جدًا بهذا السؤال وخجلًا جدًا … ليس لأنه أراد الضحك ولكن من أجل الحصول على فرصة للرد.

فأجاب الشعراوي: حكمة ربنا في خلقه.