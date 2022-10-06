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بجمال أوربي نادر لا تملكه اي امرأة على وجه الأرض ..شاهد ابنة نورمان اسعد ذات الملامح التي خطفت الأنظار وسحرت الجماهير في اول ظهور ..لن تصدق مدى الشبه بينهم.! !

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ظهرت ابنة الفنان المعتزل نورمان أسعد والممثل السوري أيمن زيدان ، بصورة جديدة انتشرت على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


وبحسب مجلة الجرس اللبنانية للأخبار الفنية التي نشرت الصورة ، فإن جودي تتميز عن الجميع بصورها المتواضعة التي قالت المجلة إنها تليق بالتاريخ الكبير لوالديها.

وقالت المجلة إن جودي تتمسك بعاداتها وتقاليدها العربية ، ولا تطمح لأن تصبح نجمة “مواقع التواصل الاجتماعي” من خلال “نشر الفتنة والإثارة عبر الإنترنت”.

تبلغ جودي حاليًا حوالي 20 عامًا ، حيث لفتت الأنظار مؤخرًا بصورها لقفطان مغربي باللون الوردي الدافئ ، كاشفة عن جمال ملامحه التي تتوافق إلى حد كبير مع شكل والدتها الفنانة المتقاعدة ؛ الأمر الذي دفع الجمهور إلى المقارنة بينهما.

وبحسب تقارير صحفية ، فإن جودي تقيم حاليًا مع والدتها نورمان في الأردن ، حيث تكمل تعليمها ، لكنها حريصة على إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعي ، وعلى الرغم من ذلك يتداول الجمهور بعضًا منها.

صور مسربة من وقت لآخر. “يوميات جميل وهانا” تزوجا بعد نهاية المسلسل ، إذ أنه الزواج الثالث للنجمة السورية قبل أن ينفصلا سريعا لأسباب مجهولة ، وبعد عام من الطلاق تزوجا مرة أخرى ، واستمر زواجهما الثاني.

3 سنوات فقط وانفصلا في عام 2003 بعد أن أنجبتا ابنتهما جودي.بعد ذلك تزوجت النجمة السورية المعتزلة المخرج العراقي عدنان إبراهيم عام 2004 وانفصلا عام 2006 ، 

وفي مطلع عام 2007 تزوجت من رجل أعمال إماراتي ، وأنجبا عددا من الأبناء. وعاشت معه متنقلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن ، وتزوج الفنان أيمن زيدان ، وعدد أولاده 6.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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