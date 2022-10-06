بـدون تردد أو خجل.. يسرا تعترف: تمنيت الزواج من والـد زوجي فوق الطائرة ولو ليلـة واحدة … وهكذا كان رد الاخير.! !

فاجأت النجمة المصرية يسرا جمهورها ومعجبيها بتصريحات تلفزيونية صادمة وجريئة ، قبل إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا.



وكشفت يسرا أن الدمية الشهيرة عبلة فاهيتا استضافتها مؤخرا في برنامج “دوبلكس” الذي يبث على قناة “ON” الفضائية.

أنها في نفسها تتزوج والد زوجها خالد صالح سليم الرئيس السابق للنادي الأهلي صالح سليم أثناء سفرهما للخارج

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قالت إن المضيفة طلبت منها الزواج من صالح سليم ولو لليلة واحدة ووافقت على الفور لكنه رفض. أكد أنه “كان قمرًا”.

وكشفت في اللقاء الذي جاء بمناسبة العام الجديد ، أن اسمها الحقيقي هو “سبعة محمد نسيم” ، مشيرة إلى أن اسم سيفين يعني “الوردة التي لا تموت”.

مشيرة إلى أن أصدقائها يطلقون عليها اسم “سيفا” ، معتبرين أن هذا هو اسمها المفضل الذي يسميه أصدقاؤها المقربون وزوجها.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها متزوجة من خالد صالح سليم بن رئيس النادي الأهلي السابق صالح سليم ، ولم تنجب ، ووصفت زوجها بـ “أشهر مني”

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تحدثت يسرا عن مواطنها الفنان عادل إمام ، وعملها معه ، مشيرة إلى أنها نجحت بالظهور معه ، وأنه الفنان الوحيد الذي يوافق على كتابة اسمه قبلها ،

معتبرا أن عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو طلب الزواج منها لما استطاعت أن ترفضه: عادل إمام لو تقدم لي لما رفضته وكنت سأتزوج. له.”

ووصف عادل إمام بـ “الشرح وإسعاد الناس طوال الوقت بالضحك والمزاح والشرح وهو يحب الفرفشة ودمه خفيف وحبه حلو” ، مؤكدا أنها ما زالت تتواصل معه.

وأشارت الفنانة يسرا ، إلى أن أقرب أصدقائها في الوسط الفني هم الفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة ليلى علوي.

كما تحدثت النجمة المصرية عن زوجها خالد صالح سليم ، مشيرة إلى أنها تعرفه منذ أن كانا في السابعة من عمره ، وأنه سافر للخارج وتزوج ، ثم انفصل عن زوجته وعاد إلى مصر وتزوج قبل 25 عامًا.