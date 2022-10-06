مأساة حقيقية لـ ماجدة الرومي التي قطعت قلوب محبيها … ضربها زوجها بشدة وطردها بملابس النوم بعد منتصف الليل .!! (تفاصيل مؤلمة)

مغنية وفنانة لبنانية ، اسمها الحقيقي ماجدة حليم الرومي ، اشتهرت ماجدة الرومي ، مواليد 1956 ، لبنان ، حاصلة على بكالوريوس في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية ،



والدها هو الموسيقار اللبناني الشهير حليم الرومي ، ووالدتها ماري لطفي المصرية. تأثرت الفنانة ماجدة الرومي منذ صغرها بالموسيقى والغناء بسبب نشأتها الفنية.

وعلى الرغم من ذلك ، عارض والدها دخولها المجال ، ولكن بعد موافقته شاركت في برنامج “استوديو الفن” وحصلت على امتياز بعد أن أبهرت الجميع بصوتها.

تميزت بصوتها العذب وملامح وجهها الجذابة. نشأت في أسرة فنية ، حيث كان والدها موسيقيًا ، مما جعلها متأثرة منذ الطفولة بموسيقيين كبار مثل العندليب وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.

لها العديد من الأغاني المميزة ، وشاركت في عمل سينمائي واحد ، وخاضت تجربة زواج مؤلمة.

لفتت الفنانة ماجدة انتباه المخرج المصري الشهير يوسف شاهين ، الذي اختارها للمشاركة في فيلم “عودة الابن الضال” رغم صغر سنها في ذلك الوقت ، وشارك معها مجموعة من النجوم في البطولة ، هم شكري سرحان وهشام سليم وسهير المرشدي وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.

وتزوجت الفنانة ماجدة الرومي من زوجها “انطوان دفوني” ، وأسفر الزواج عن ولادة ابنتين “حلا ونور”.

وأضافت أنها تعرضت للإهانة من قبل زوجها بعد أن واجهته بخيانته لها ، حيث قام بضربها وطردها بملابس النوم من المنزل في منتصف الليل ، وذهبت إلى منزل أهلها بدون ملابسها.

أو مالاً ، وابتزها حتى انتهى من إجراءات الطلاق ، وبالفعل تنازلت ماجدة عن حقوقها حتى ينتهي هذا الزواج ، معلنة اعتزالها عن الحب لأنها غنت فيما بعد.