مفاجأة كبيرة: أول فنانة عربية تظهر بإطلالة خادشة في أفلامها واشتهرت بأدوار الاغراء والرقص وتعود للتمثيل بعد 28 عامًا … لن تتوقع أن تكون.! !

لقبت الفنانة البالغة من العمر 76 عاما بنجمة السينما السورية ، بعد أن قدمت أكثر من خمسين فيلما.



ويعود آخر ظهور لها إلى عام 1992 ، وتحديداً في فيلم Shuttle. بالتفصيل ، وفي العام الماضي 2020 ، قررت فنانة إغراء عربية شهيرة العودة إلى التمثيل مرة أخرى ، بعد 28 عامًا من الابتعاد عن الأضواء والأعمال الفنية.

هي فنانة الإغراء التي ظهرت في العمر ، وبدا مظهرها متغيرًا تمامًا مقارنة بجمالها عندما كانت في بداية عملها الفني.

كان للفنانة السورية إغراء رأي جريء بشأن السينما ، عبرت عنه بعبارات مروعة نقلتها الصحف ، أعلنت فيها عدم ندمها على ما قدمته.

اسمها الحقيقي نهاد علاء الدين ، ولدت في 19 فبراير 1942 ، وكانت أول نجمة إغراء في السينما في الستينيات والسبعينيات.

عام 1972 ، شارك إغراء في فيلم “الفهد” الذي يروي قصة أبو علي شاهين المقاتل السوري ضد الاستعمار الفرنسي ، وإخراج نبيل المالح.

وتضمن الفيلم مشاهد عري أبرزها المشهد الذي كانت تستحم بدون ملابس بالقرب من إحدى الشلالات في منطقة الربوة بدمشق.

مع الممثل أديب قدورة ، وهو مشهد وصفه النقاد بأنه “الأكثر إثارة في تاريخ السينما السورية”.

بعد عرض الفيلم ، قالت إغراء إنها “قبلت تصوير هذا المشهد من أجل حفظ الفيلم ، بناء على طلب المخرج ، وقالت جملة مشهورة: ليكن جسدي جسرا يمكن للسينما السورية العبور إليه. تقدم.

تعتبر الفنانة السورية أول فنانة عربية تتجرد من ملابسها بالكامل في أفلامها ، وكثيرا ما تضمنت أفلامها مشاهد سينمائية خادشة وطويلة ، ولهذا تلقت انتقادات كثيرة من المحافظين.

وفي حديث لـ “نيويورك تايمز” ردت الفنانة السورية على هذه الانتقادات بقولها: خلعت ملابسي في الأفلام إيمانا بمبادئي.

وأضافت: “خلعت ملابسي من حيث المبدأ ، وإذا أردت أن أفعل ذلك من أجل المال ، فسأفعل ذلك في العتمة ، وأجني المزيد من المال.

في مقابلتها في عام 2017 ، دعت إغراء المنتجين في الشرق الأوسط إلى إعادة الاغراء إلى السينما ، مشيرة إلى أن القبلة وملابس السباحة والرقص الشرقي هي أساس نجاح أي فيلم في شباك التذاكر.