صافيناز .. هددت أسرتها بالانتحار لأجل عيون الفنان (نور الشريف) ولفظ أنفاسه الأخيرة بين أحضانها.!! (تفاصيل مثيرة)

تعتبر من أهم نجمات الوسط الفني في الوطن العربي ، وبملامحها البريئة وموهبتها الفريدة استطاعت أن تخلق لنفسها مكانة خاصة بين النجوم ، وبنت قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال مشاركتها.

في أهم الأعمال الدرامية والأفلام.

وقصة الحب التي جمعتها مع الفنانة الراحلة نور الشريف ، حديث زملائهم وزملائهم ووسائل الإعلام ومعجبيهم ، لسنوات عديدة ، أن الفنانة بوسي هي التي احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها.

اسمها الحقيقي صافيناز مصطفى محمد قادري. ولدت في مثل هذا اليوم عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة. وهي شقيقة الفنانة المعتزلة نورا. أحبت التمثيل منذ طفولتها ، فبدأت مشوارها الفني في وقت مبكر ، وقامت بأول أدوارها عندما لم يكن عمرها أكثر من عشر سنوات في مسلسل “أطفال الجنة”.

كما شاركت الفنانة بوسي في عدة أعمال للأطفال منها مسلسل “لوزة وبندق” ومسرحية “الحذاء الأحمر” ، بالإضافة إلى العديد من الأفلام منها: “ليالي دافئة ، هذا الرجل الذي أحبه ، نار في صدري”. ومسرحية “لوكاندا الجنة”.

في عام 1972 تزوجت نور الشريف. ومن المعروف أن علاقة الحب بين الفنان الراحل وزوجته الفنانة بوسي أطلق عليها بعض الناس لقب “قصة الحب والمعاناة” بسبب الصعوبات التي واجهوها حتى تمكن الثنائي من دخول “الزوجية”.

قفص “حيث بدأت قصة الحب والإعجاب بين الثنائي من خلال أحدهما. البروفات التي جمعتهم ، كانت الشريف فقط تقدم عائلتها لها ، الأمر الذي رفضته عائلتها ، حيث أرادوا لها أن تتزوج من رجل أعمال ثري ليطمئنوا على مستقبل ابنتهم ، لكن بوسي رفضت وهددت. عليهم أنها ستنتحر ومصممة على الزواج من نور الشريف. ، حتى أجبرتهم على الموافقة.

وشكلت قصة الحب التي أصبحت حديث الوسط الفني والإعلامي ، وعاشت في ضمير الجمهور من خلال بطولة فيلم “My Love Always” وكانت ترجمة حقيقية لمشاعر الحب الصادق التي كانت بين بعد أن نجحوا في تجسيد هذا الحب على الشاشة الفضية وعاشوه حقيقيا في عش الزواج منذ عام 1972 وأنجبا ابنتان مي وسارة نور الشريف.

وروت بوسي من قبل أنها اضطرت لبيع شبكتها في يوم الزفاف لأن والدها أصر على كتابة مبلغ كبير مقابل ظهر المهر ، وبالتالي احتاجت نور إلى نقود لإتمام إجراءات عقد الزواج ، لكن لحسن الحظ والدها لم يلاحظوا ذلك ، وبدأت حياتهم في شقة صغيرة تناسب ظروفهم المالية.

لكن حبهما لم يتلاشى أبدًا ، ومثلا ثنائيًا ناجحًا في الحياة والسينما لأكثر من 33 عامًا ، قدموا خلالها عدة أعمال شهيرة ، وكان لديهما سارة ومي ، لكنهما انفصلا عام 2006 ، وعادا لبعضهما البعض عام 2015. بعد انفصال دام تسع سنوات ، وبقيت بوسي بجانب نور الشريف ووقفت بجانبه وقت مرضه حتى مات بين ذراعيها.

من الناحية الفنية ، تمكنت Bossi من تحقيق نجاح شعبي كبير. منذ نشأته ، لاقى قبولاً واسعاً على المستوى النقدي والعام ، حتى جاء فيلم My Always Loved ، وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز والأوسمة لتكون علامة فارقة في مسيرتها الفنية.

في العديد من المسلسلات منها “الشيطان لا يعرف الحب ، ذنوب الأبرياء ، شيطان القرش ، ماما نور ، رمان الميزان ، أحلام هند الخشاب ، حالة الحب ، سجل الأسرة”.

كما قدمت بوسي مجموعة من الأفلام التي تعتبر من أهم الأعمال السينمائية على مر العصور منها: “سيقان في الوحل ، قطة تحترق ، بلا زواج أفضل ، لعنة الزمان ، للحبيب ، فتوات بولاق ،” فتوى الجبل ، أنكل زيزو ​​حبيبي ، مرزوقة ، بايبر ، الشيطان يغني ، فتوى الشعب الساحق ، صراع الأيام ، الزيارة الأخيرة ، ساعات الذعر ، عملية 42 ، رجل في مصيدة النساء ، لعبة الكبار ، كماشة ، الوقت حاتم زهران شياطين المدينة ابن الجبل لعبة الانتقام حبي دائما الإعدام ميتا اللحظات التي اختفت العاشقين نهاية رجل متزوج “.