دنيا سمير غانم تكشف السر الخطير خلف اعتذارها عن العمل مع الفنان أحمد مكي ماصرحت به الفنانة صادم

صدمت الفنانة دنيا سمير غانم، الجمهور عندما أعلنت أن اعتذارها عن مسلسل “الكبير أوي” حيث أعادت حسابات اخبارية نشر ما قالته الفنانة عن سبب اعتذارها

والذي يعود لأشياء منها الناموس، حيث قالت "موضوع الناموس حقيقي جدا، وأي حد في الكاسيت يأكد الكلام ده".

وأضافت “بحب مسلسل الكبير أوي وكنت متضايقة لما مشيت من المسلسل، بس جوايا حاجات تانية كتير جدا.. شبابي كان يدفن تحت الباروكة والجلابية”.

ورد أحمد مكي بطريقة ساخرة في إحدى حلقات المسلسل، خاصة حفل زفافه على مربوحة، عندما سألته: “بتحب الصيف ولا الشتاء؟”، فأجاب: "الشتاء علشان مفهوش ناموس".

وخلال أحد المشاهد، قالت له مربوحة: “مش هتجيبلي هدية يا كبير”، ليرد مكي: "بلاش السيرة دي"؛ ساخرا من اسم هدية، الشخصية التي كانت تقدمها دنيا سمير غانم في المسلسل.