ذبحت والدتها من الوريد الى الوريد .. فضيحة فنيّة مدوية تدمر حياة نجمة مسلسل الحاج متولي وتقلب حياتها الى كابوس مرعب بلا نهاية.! !

تعتبر الفنانة الشابة عايدة غنيم من نجمات السينما المصرية ، بعد أن نجحت في تحقيق شهرة كبيرة في فترة وجيزة ، بفضل موهبتها وإتقانها في أداء الأدوار الدرامية والسينمائية المختلفة.



أحببت الفنانة عايدة غنيم الفن منذ طفولتها المبكرة ، وانضمت إلى معهد الباليه ، وشاركت في فوازير “عمو فؤاد” للأطفال ، بما في ذلك المشاركة في العروض والفلكلور مع فرقة الفنان حسن عفيفي ، ومنها مسرحيات “الحب في”.

التاخشيبة ، حمري جمري ، ورقصة الديوك “. .

شاركت عايدة غنيم في مسلسل “عائلة الحاج متولي” ، بناء على اختيار الفنانة الكبيرة نور الشريف ،

عندما طلب التحدث لأول مرة ، وضحكت ، فقرر المشاركة في المسلسل بدور “سعدية”. “، ثم مسلسل The Morning and Evening Talk” وهي نجمة في أدوارها. كلاهما ، وأصبحا أحد النجوم الفاتنة خلال تلك الفترة.

تعرضت الفنانة الشابة للصدمة الأولى في حياتها. ذات يوم كانت عائدة من عملها المسرحي إلى شقتها في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة. عندما وصلت ، فوجئت بأن والدتها المسنة تعرضت لقتل شنيع بذبح شقتها على يد لصوص سرقوا مجوهراتها الذهبية.

وكشفت عايدة عن تفاصيل مقتل والدتها ، قائلة إنها كانت تشارك في مسرحية “أكروبات” ، وبعد انتهاء العرض توجهت إلى المنزل ، وطرق الباب دون رد والدتها ، فاتصلت بها ولم تتلق أي رد. ردت ، وقررت كسر الباب ، ووجدت والدتها تسبح في دمائها ، واتضح أن الجناة من جيرانها من سكان العقار اعتقلوا.

تزوجت الفنانة عايدة غنيم من الكاتب والسيناريو أحمد عاشور ، وبعد زفافها تعرضت لصدمة ثانية تسببت في فضيحة مدوية لزوجها.

حيث كسرت الزوجة الأولى لزوجها صمتها وكشفت أنه لم يطلقها ولم يتكفل بنفقات أولاده ونفقات المنزل.

وقالت الفنانة العروس حينها: “لم أتخيل أنني سأتعرض لمثل هذا الاعتداء والسب والشتم من أناس لا أعرفهم”.

“لماذا يتهمونني بالتسبب في هدم منزل وتشريد الأطفال ، رغم أن زوجي منفصل عن أم أبنائه ، وهناك مشاكل كثيرة بينهم قبل أن أعرف ، لأنني لست السبب و لا علاقة لي بذلك ، والله يشهد على ذلك “.

وطالبت الفنانة المصرية ، عايدة غنيم ، بأخذ حياتها الخاصة في الاعتبار ، وعدم اتهامها بأي اتهامات كاذبة.