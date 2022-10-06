شاهد مفاجأة ملكية صادمة.. بعد وفاة الملكة إليزابيث انكشف بأنها من نسل النبي محمد.. القصة الكاملة من على جمعة والديلي ميل.! !

بعد أن وافت المنية الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، إلا وأعادت للأذهان تقرير نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية، وتصريحات سابقة لمفتي الجمهورية السابق، الشيخ على جمعة، بأن الملكة إليزابيث من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح «جمعة»، في برنامج «والله أعلم» على قناة «سي بي سي»، في لقاء سابق، أنه أضاف على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك» روابط لكتب عربية وإنجليزية تشرح هذه المسألة بالتفصيل، داعياً كل من يريد أن يتأكد من هذه المعلومة أن يرجع إلى صفحته الشخصية.

وأكد أن حديثه عن وجود دماء عربية للعائلة الملكية في بريطانيا، وأن جد ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، هاشمي، من آل بيت النبي، أمر صحيح.

وشدد على أن هناك العديد من الدراسات التي تؤكد النسب، ومنها ما ذكره الإنجليزي بيرك، أن الملكة إليزابيث من أحفاد الرسول، مشيرًا إلى أن حقيقة الأمر، أن هناك شخصًا يدعى «الهاشمي»، هو جد إليزابيث الثانية، وأنها لم تُسلم؛ لأن الإنجليز أرغموا جدها عنوة على التنصّر.

ولفت إلى أنه ينبغي على النابتة ألا يتحدثوا بغير علم لأن إنكار الواقع والتاريخ لا ينشئ تفكيراً مستقيماً، ولكن ينشئ تفكيرا مثل تلك الجماعات صاحبة الفكر السطحي.

تقرير الديلي ميل عن نسب الملكة إليزابيث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشرت جريدة الديلي ميل البريطانية، ما يثبت هذا النسب، قائلة أن المؤرخون يعتقد أن الملكة هي من نسل مؤسس الإسلام – بعد تتبع شجرة عائلتها إلى 43 جيلًا.

وأوضحت أن هذا الإدعاء يجعل العاهل البريطاني سلفًا بعيدًا للنبي محمد، تم نشر النتائج لأول مرة في عام 1986 من قبل بيرك بيراج ، وهي سلطة بريطانية مختصة بالأصول الملكية.

لكن هذا الادعاء عاد إلى الظهور مؤخرًا بعد أن قالت صحيفة مغربية إنها تتبعت نسب الملكة إلى النبي.

وفقًا للنتائج التي توصلوا إليها ، فإن سلالة إليزابيث الثانية تمر عبر إيرل كامبريدج في القرن الرابع عشر ، عبر إسبانيا المسلمة في العصور الوسطى ، إلى السيدة فاطمة، ابنة النبي.

على الرغم من الجدل بين بعض المؤرخين ، إلا أن سجلات الأنساب في إسبانيا في العصور الوسطى المبكرة تدعم أيضًا هذا الادعاء ، وقد تم التحقق منه أيضًا من قبل علي جمعة ، المفتي العام السابق لمصر.

كتب مدير النشر في بورك إلى رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر في عام 1986 تدعو إلى زيادة الأمن للعائلة المالكة.

كتب إلى تاتشر: “لا يمكن الاعتماد على النسب المباشر للعائلة المالكة من النبي محمد لحماية العائلة المالكة إلى الأبد من الإرهابيين المسلمين”.

وأضاف أن الاعتراف بهذا الارتباط سيكون مفاجأة للكثيرين ، “ لا يعرف الكثير من الشعب البريطاني أن دماء محمد تتدفق في عروق الملكة. ومع ذلك ، فإن جميع القادة الدينيين المسلمين فخورون بهذه الحقيقة.

اقترحت الدراسة التي أجراها بيرك بييرج لأول مرة رسميًا علاقة الملكة بالنبي محمد.وزعموا أن الملكة تنحدر من أميرة مسلمة تُدعى زيدا ، فرت من مسقط رأسها إشبيلية في القرن الحادي عشر قبل أن تتحول إلى المسيحية.