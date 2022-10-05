سألوا درة هل حقيقي اتجوزتي نور الشريف عرفي وخربتي بيته؟ الفنانة تحسم كل شيء بشأن حرمان بوسي لها من ميراث الفنان الراحل.! !

لأول مرة منذ انطلاق الشائعات عليها خرجت الفنانة التونسية درة عن صمتها للرد على استفسارات زواجها سرًا من الفنان المصري الراحل نور الشريف.



جاء حديثها بعد انتشار الكثير من الشائعات عن زواجهما عبر موقع التواصل الاجتماعي؛ ما أثار غضبها، لتطالب جمهورها ومتابعيها بالتوقف عن تداول أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة.

وقالت درة في وقت سابق من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي في فيسبوك: ”مروجو الشائعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها.. اتقو الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلًا“.



وحينها لم تكتف درة بنفي الشائعة على حسابها الشخصي في ”فيسبوك“، لتبدأ فى ملاحقة المنشورات الكاذبة التي تتضمن شائعة زواجها من نور الشريف سرًا قبل وفاته وتطالب بحذفها، حيث قالت فى أحد تعليقاتها:

”الكلام ده كله كذب وخالي تمامًا من الصحة، ومش عارفة مين بيروجله.. كل الاحترام للأستاذ نور الشريف الله يرحمه اللي يعتبر مثل والدي، وبوسي الجميلة وصديقتي مي وسارة“.



وانفعلت ”درة“ فى أحد تعليقاتها، على متابع قائلة: ”كفاية كذب احذفوا هذا الكلام عيب جدًا“، وطالبت من آخر حذف التعليق على المنشور لعدم تداوله ”الكلام ده غير حقيقي أرجو حذفه“.

ولم تتوقف الشائعة عند زواج درة من نور الشريف، بل قيل إن بوسي حرمتها من ميراثها من ثروة النجم الراحل، واتفقا على إبقاء زواجها منه أمرًا سريًا.



في ذات الوقت منشور غريب أثار جدلًا مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم زواج درة من نور الشريف، ورفضه طلاقها بعد عودته لبوسي لحبه الشديد لها وعدم قدرته على التخلي عنها.