مليونير يعرض 130 مليون دولار لمن يقبل الزواج من ابنته .. لن تصدقوا لماذا يرفض الشباب المبلغ الخرافي ولا يقبلون الزواج منها والسبب صدم الكل.! !

يعتقد الكثير من الناس ، وخاصة الطبقة الفقيرة ان الاثرياء واصحاب الملايين يعيشون في سعادة بالغة ولا تواجههم اية مشاكل ، فالمال الذي يمتلكونه يزيل كل المشاكل التي تعترض طريقهم .

وسيكون من شبه المستحيل ان تقنع رجل فقير لا يجد ما يأكل بأن المال لا يحقق السعادة وربما ينظر اليك وكأنك مصاب بلوثة عقلية .

فأحد اثرياء العالم عجز عن ايجاد عريس مناسب لأبنته الحسناء ، فاضطر لدفع مبلغ خرافي من اجل تحقيق هذه الغاية ودفع ملايين الدولارات للحصول على زوج مناسب لابنته .

اذ عرض رجل الأعمال من هونغ كونغ، سيسيل تشاو، 72 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل (130 مليون دولار أميركي) للرجل الذي يقبل بالزواج من ابنته.

ويعود السبب في هذا العرض هي ان ابنة هذا الثري تعاني من الشذوذ الجنسي ولا تجد متعة في ممارسة الجنس الا مع النساء حسبما كتبت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وليس معروفاً إن كان رجل الأعمال الشهير سيسيل تشاو ما زال يعتقد أن ابنته قد تصبح ذات ميول جنسية طبيعية، فهو يأمل في أن الوقت لم يفت بعد للقيام بذلك، ما دامت جيجي لم تتجاوز 33 سنة.