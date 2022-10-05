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عروس سعودية دخلت في صدمة بعدما خلع العريس ملابسه.. وما فعله زوجها جعلها تفر هاربة !

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بعض الأزواج لازالوا لا يهتمون بالأناقة والقيافة بدءًا من أول يوم زواج معتقدين أنها من شؤون الزوجة فقط !؟ قرأت لإحداهن ممتعضة تقول : صُدمت ليلة الدخلة بزوجي لابس (سروال وفنيلة ) فتقززت وقرفت من منظره وكدت أطلب الطلاق إلي أن تعودت عليه ومشت الأمور !؟ انتهى .

أستغرب من البعض يهتمون بقيافتهم عند الخروج ويلبسون أفضل الماركات بينما في البيت ( سروال وفنيلة ) علما أن هناك “أرواب وبيجامات” أنيقة خاصة للعلاقات الحميمة وغير مكلفة أقله في الشهور الأولى من الزواج ( يمديكم ولا حقين على السروال والفنيلة ) ! .

بالمناسبة الزوجة حينما ترى زوجها لايهتم بمظهره بالتأكيد سوف ينعكس عليها ولن نهتم هي بمظهرها .. فلا تطالبوا زوجاتكم بالتأنق والقيافة وانتم لم تنفكوا بعد من السروال والفنيلة !؟

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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