تحوّلت ملامحها إلى عجوز بدينة للغاية.. إطلالة صادمة لجميلة الثمانينات نسرين بعد غياب لأكثر من 30 عام .!! (شاهد صورة)

منذ اعتزالها الفن منذ نحو 30 عام لم تظهر الفنانة نسرين زوجة الفنان محسن محي الدين للأضواء.



وربما خلال الـ30 عام الماضية لم تتواجد أو تتداول لنسرين صورة سوى مرة أو مرتين تقريباً فقط.ونالت نسرين شهرة كبيرة عندما شاركت في مسلسله رحلة ابوالعلا البشري ومسلسل أبواب المدينة الذي كان من تأليفه أيضا كما شاركت في عدد من الأعمال التاريخية والدينية التي جعلت منها نجمة لامعة.



وكانت نسرين واحدة من نجمات الصف الأول خلال فترة الثمانينات عندما قامت ببطولة عدد من الأعمال الناجحة التي أحبها الجمهور.

اسمها الكامل نسرين محمد أحمد عبدالسلام، ولدت يوم 20 نوفمبر عام 1955 حصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار.



مثلت في عدة أفلام خلال فترة سبعينات القرن العشرين، منها أبناء للبيع، الحفيد، بديعة مصابني، ثم اتجهت بشكل مكثف إلى الدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاتها.



اعتزلت التمثيل عام 1991 بعد إعلان زوجها الفنان محسن محيي الدين عن اعتزاله وارتدت الحجاب وقد ظهرت على صفحات المجلات الفنية مرتدية الحجاب ثم توارت مع زوجها لفترة عن الأضواء.