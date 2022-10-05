ماحقيقة رحيل الفنانة سوسن بدر يبكى الملايين من الوسط الفنّي .. وهذا ما تم تأكيده رسمياً

حالة حزن ضربت الوسط الفني والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي في آن تلك التي تسببت بها أخبار رحيل الفنانة المصرية الكبيرة سوسن بدر .

وزعمت الأخبار المتداولة رحيل الفنانة متأثرة بإصابتها بالجائحة وهو ما يظلّ حتى اللحظة تداولٌ غير مدعم بتأكيدات رسمية حتى هذه اللحظة على أقل تقدسر.

وسوزان أحمد بدر الدين المشهوره باسم سوسن بدر (مواليد 25 سبتمبر 1957 -) وهي ممثله مصرية بارزة.

والفنانة الشهيرة سوسن بدر هي ابنة للممثلة "آمال سالم" و يطلق عليها لقب "نفرتيتي السينما المصرية"

تتميز الفنانة بملامح مصرية فرعونية، وقد درست في "معهد الفنون المسرحية" في مصر على الأرجح.

هذا وكانت كان المخرج شادي عبد السلام قد اختارها لتجسيد دور نفرتيتي في فيلمه أخناتون الذي لم يكتمل فقد عاجله الأجل قبل أن يتمكن من اكماله وتصويره ولم يقدر للفيلم أن يخرج للنور.