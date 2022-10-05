ليلى عبد اللطيف تصدم الكل بتوقعات صاعقة ونارية وتعلن.. كوارث جديدة قادمة ولن ترحم أحد!

كشفت المتنبئة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، عن سلسلة من التوقعات الجديدة والغير مسبوقة ستحدث خلال الأيام القليلة القادمة.

توقعات ليلى عبد اللطيف لبنانياً:حصول الانتخابات النيابية في موعدها هو واقع ولكن سيطرأ حدث بارز وما بين هذا الحدث وموعد الانتخابات سيبقى الجميع في حالة ترقب وحذر بانتظار المفاجأة الصائبة.

فوضى في الشمال خلال الانتخابات.

الجيش سكون الملاذ الأخير لكل اللبنانيين خلال الفترة القادمة، ودور له في الانتخابات وما بعد الانتخابات لم نراه في تاريخ لبنان .

مدينة بيروت ستشهد قريبا مفاجأة كبيرة جدا وستتحول إلى صدمة تُثير الصحافة والرأي العام وخاصة أهالي المدينة.

شخصية سياسية لبنانية سنراها على وسائل الإعلام وهي تعلن انسحابها او اعتزالها العمل السياسي بشكل نهائي .

سيظهر إلى العلن تفاصيل خطة أو صفقة سرية تتعلق بالانتخابات النيابية جرت بين شخصيتين كانا على خلاف وتفاصيل هذه الصفقة سوف تخرج من منطقة لبنانية جبيلة. الدولار سيصل إلى 50 ألف وما فوق.

السعودية لن تتخلى عن لبنان والمملكة ستسجل حضورا قويا فيه.

السعودية ومعها دول الخليج سيشاركون بعض الدول الأوروبية في دعم لبنان اقتصاديا وماليا وسياسيا .

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيكون حاضرا في لبنان من اجل المساعدة في عدة ملفات إصلاحية واقتصادية.

توقعات ليلى عبد اللطيف عربيًا ودولياً:

الولايات المتحدة ستكون أمام عدة أحداث صادمة أمنيا أو اقتصاديا او من خلال نكسة تكون أشبه بكارثة حقيقية كزلزال أو إعصار يضرب منطقة شاسعة تطال عدة ولايات وستعتبر الكارثة الأكبر في تاريخ أميركا.

الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة وسنشهد من خلالها الكثير من التطورات والمفاجآت الصادمة ورقعة هذه الحرب سوف تتوسع إلى دول أوروبية وغير أوروبية، وبريطانيا والصين في قلب هذا الحدث خلال المرحلة المقبلة.

كارثة ومأساة مدينة هيروشيما اليابانية سنراها تتكرر في دولة أجنبية وستكون كإحدى تداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية .

المجاعة ستجتاح كوكب الأرض خلال السنوات القادمة.

فيروس جديد يظهر في المانيا ويجعل العالم في حالة تأهب قصوى.

واختتمت توقعاتها بأن العالم سيواجه أخطر مرحلة في تاريخ البشرية خلال السنوات القادمة خصوصا في الدول العربية.