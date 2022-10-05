تداولت مجموعة من الحسابات النشطة علي السوشيال ميديا صورة لطفل صغير، وكُتِب عليها أنها لفنان شهير، حيث ظهر خلال تلك الصـورة في سنوات عمره الأولي، وتفاعل جمهوره ومحبيه مع تلك الصورة بشكلٍ كبير.

أنه الفنان “أحمد السقا” الذي أعاد رواد مواقع التواصل تداول صورة نادرة من طفولته شهدت ظهوره مع النجم الكبير الراحل “عزت العلايلي” وكان عمره لا يتعدى السبع سنوات. ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله فيها وبين شكله الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحه تتغيرت كثيرًا بمرور الزمن.

يُشار أن تلك الصورة تم عرضها في وقت سابق أثناء استضافة الفنان المصري خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، وعرضت إسعاد فيديو ظهر فيه السقا مع والديه وكذلك مع مجموعة من نجوم الزمن الجميل .

و تحدث السقا خلال حلقته مع إسعاد يونس عن بداياته الفنية وعن عائلته، فوالده هو المخرج صلاح السقا الذي قدم العديد من الأعمال علي مسرح العرائس، ومن أشهر هذه الأعمال التي يعشقها جمهوره “أوبريت الليلة الكبيرة”.

وكذلك تحدث أحمد السقـا خلال تلك الحلقة عن كيفية تقديم مشاهد الأكشن في أفلامه وعن بعض ذكريات الطفولة، وعن عمله مع الفنان محمد هنيدي، حيث تشاركا في بطولة الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية، كان أولها بفيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” عام 1998م.

وُلد الفنان المصري أحمد السقـا في مدينة القاهرة، مصر في (1 مارس عام 1973)، درس في الأكاديمية العربية للفنون، بدأ انطلاقته الفنية إثر تزكية من الكاتب أسامة أنور عكاشة، حيث قام بدور رئيسي في مسلسل “النوة”، ليؤكد بعد ذلك انطلاقته الفنّية عبر العديد من الأفلام والمسرحيات.

في عام 1995 بدأ السقا مشواره السينمائي الحقيقي، حيث تألق في أفلام (صعيدي في الجامعة الامريكية) و(همام في أمستردام)، لينال أول بطولة في حياته بفيلم (شورت وفانلة وكاب)، ويبدأ مشوارًا طويلًا قام فيه ببطولة عدد كبير من الأفلام. فاز عن فيلم (أفريكانو) بجائزة أحسن ممثل في مهرجان الأفلام الروائية عام 2002.

شارك الفنان احمد السقا في السنوات الأخيرة ببطولة أعمال نال بها نجاحًا لا مثيل له مثل (إبراهيم الأبيض، الديلر، هروب اضطراري) في السينما، بينما شارك في الدراما بأعمال (خطوط حمراء، ولد الغلابة، نسل الأغراب).

يلقب أحمد السقـا بفارس السينما المصرية، مع ذلك، وحين التطرق إلى حياته الشخصية، يفضل السقا الانكفاء والإبقاء على تفاصيل حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء. فلا نعلم إلا اليسير عن حياته الشخصية، هو متزوج من السيدة مها الصغير، نجلة الكوافير المشهور محمد الصغير، لدى السقا ثلاثة أبناء هم، (ياسين ونادية وحمزة)، يُذكر أن إبنه ياسين السقا دخل مؤخرًا في مجال التمثيل، ويستعد حاليًا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنّية.

مهرجان الجونة يكرّم السقا عن مجمل أعماله

وكانت قد كرمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة 2021 الفنان أحمد السقا، بجائزة نجمة الجونة للإنجاز الإبداعي.

وقال أحمد السقا، في كلمته على المسرح في حفل افتتاح الجونة السينمائي: “عمـري ما وقفــت على مسرح وقلت كلمة طويلة ومكســوف جدًا وأنا واقف وعـــرقان جدًا وأسمحولي أشكر إدارة ومنظمي المهرجان على تشريفي بهذا التكريم”.

وأضاف: “اسمحوا لي أن أذكر قصة، وهي إننا كنا شلـــة أصحاب أتربوا مع بعض من زمان وكانوا يحلموا بالشاشة الكبيرة وليس مقاعد المتفرجين والحلم كان أقرب للخيـــال وأقصى طموح أن يعمل مشهد أو مشهدين في مسلسل أو فيلم خاصة إن السينما بعد النكــسة كان فيه تضييــــق خانـــق لصناعة السينما إلى أواخر التسعيــــنات”.

وتابع: “جاء بعدها فيلم (إسماعيلية رايح جاي، وصعيدي في الجامعة الأمريكية) حصل طفــــرة على مستوى الإمكانيات والقدرات ودور العرض وأصبحت الإيــــرادات تقاس بالملايين، والموضوع اختلف تمامًا وكنت من المحظــوظين لظهوري وسط كوكبة من زملائي أن أكون جزء من هؤلاء النجوم”.

أهدى الفنان أحمد السقا، تكريمه بجائزة نجمة الجونة للإنجاز الإبداعي، للفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلًا: “أهدي التكريم للفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز نجمين حبًا بعضهما وعاشا مع بعض وتألقوا معًا ورحلـــوا معًا”.

وأضاف الإهداء الثاني: “اهديه لرجل صعيدي أنجب 3 رجال علمهم إزاي يبنوا وإزاي يعلموا وازاي يعلموا رجالة أنسي ساويرس، ربنا يقدس روحـــه”.

وتابع: “الإهداء الثالث أهديه لأبويا صلاح السقا، الذي علمني أن السيرة أطول من العمر وأبويا قبل وفـــــاته بساعات قليــــلة طلب رؤيتي في المستشــــفى وقالي أنت بيسموك نجم ليه فأنا رديــــت عليه بكلام مرســـل وقلتله علشان النجم فوق في السما بيلمع وإحنا مشهورين، قالي خد كل حاجة من النجم إلا البعـــــد خلي الناس تمد إيديها تطولك”.

أما الإهداء الرابع فكان من نصيـــب زوجته وأم أولاده والتي وصفها بأنها ساندته كثيرًا ووقفت إلى جـــانبه، والإهداء الأخير كان من نصيــب والدته نادية السروجي، ووصفها بأنها سيدة قـــوية استطاعت أن تبنـــي بيتًا سويًا، كما أهدى تكريمه لكل زملائه وزميلاته الذين تعامل معهم.