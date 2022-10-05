صدمة..منى عبد الغني تكشف سبب وفاة زوجة خالد زكي.. هذا ما حدث وهذا ما كان يفعله زوجها وهي في العناية المركزة !!

صدمت الفنانة والاعلامية القديرة منى عبد الغني الجميع، بعد أن قررت كشف سبب وفاة زوجة الفنان خالد زكي، والذي وافتها المنية نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وقالت عبد الغني خلال تقديمها برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا: زوجة الفنان خالد زكي مريضة منذ 8 شهور وكانت بتعاني من غيبوبة، و دخلت العناية المركزة.

وتابعت: خالد رفض الافصاح عن حالتها للاعلام وكان جمبها وبيراعيها.. كانت سيدة محترمة وجميلة ومبتسببش مشاكل لزوجها.

وكان قد شيع الفنان خالد زكى، جثمان زوجته، إلى مثواها الأخير، وعقب أداء صلاة الجنازة، في مسجد مصطفى محمود، تم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالغفير بصلاح سالم.