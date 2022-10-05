أصبحت عجوزاً شوهتها التجاعيد واخفت ملامحها.. شاهدوا إطلالة صادمة لبطلة فيلم تيتانيك روز! ماذا حدث لها !

الجميع لم ينسى جمال النجمة البريطانية كيت وينسلت البريء وإطلالاتها الجمالية الراقية والرقيقة منذ شهرتها بشخصية روز في الفيلم الشهير تايتنك.



وبعد مرور 25 عاما على عرض الفيلم الشهير، صدمت روز الجمهور بعد تغير شكلها وظهور بعض التجاعيد في ملامحها.وقالت الممثلة البريطانية كيت وينسلت أنها تعشق تجاعيدها الجديدة والتغييرات التي طرأت على وجهها وبشرتها منذ ظهورها في فيلم “تيتانيك” الذي حصد شهرة عالمية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.



وأضافت في مقابلة مع مجلة “بارايد” البريطانية: “أحب هذه الأشياء (التجاعيد). وأتمتع بالتغيرات التي تطرأ على وجهي وباكتشاف انه مع تقدم الوقت لا تعود الآلة تعمل كما كانت”.



وأضافت “انزعجت جداً من فكرة أن علي القيام بتغييرات كبيرة في حياتي لأكون ما أنا عليه، ولكن تحت سِتار النجمة السينمائية كان من الصعب جداً علي الحفاظ على التوازن. والآن أشعر انني حققت هذا التوازن منذ فترة، والسبب في ذلك زوجي الرائع”.