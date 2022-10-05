هذا الطفل البريئ أصبح هامة فنية عملاقة.. قدم العديد من الاعمال وشارك مع المع النجوم وخطأ طبي انهى حياته.. ستدهشكم هويته!! صورة

من منا لم يشاهد مسلسل أم كلثوم، والذي قامت ببطولته الفنانة صابرين، وشاركها عدد كبير من ألمع الفنانين والفنانات، والذين أدوا ادوارهم على أكمل وجه، حتى أننا اقتنعنا تمامًا أن هذا هو الواقع والحقيقة وليس تمثيل.

وهذا الطفل أحد الفنانين الكبار الذين شاركوا في العمل وساهموا في نجحوا، ولكن كان حينها فنان كبير وليس طفل كما هو في الصورة، حيث كان دوره أحد أصدقاء سوما وأشهر ملحنيها، وكان يحبها حباً جما.

هو من قدم دور محمد القصبجي، الفنان أحمد راتب، الجميل والمبدع، والذي قدم عدد كبير من الأعمال الفنية المتنوعة

بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وأظهر خلالهم جميعاً قدرته على التمثيل وموهبته الفنية المتميزة.

وهذه الصورة لـ أحمد راتب وهو طفل يبلغ من العمر قرابة عامين، وظهر ي الصورة وهو حزين وكأنه مستيقظ من النوم في الحال.

اسمه بالكامل أحمد كمال الدين راتب العقيلي حسنين، وهو من مواليد 23 يناير 1949،وتوفي في 14 ديسمبر 2016، وكان حينها يبلغ من العمر 67 عام.

سبب الوفاة كان أحمد راتب قد أصيب ببعض الآلام في الصدر، وأخبره الطبيب إنها نتيجة إصابته بمياه على الرئة، ووصف له بعض الأدوية التي تزيل المياه من على الرئة. ولكن نسي الطبيب أن يخبره بموعد التوقف عن تناول الأدوية، لأنها تخلص الرئة أيضًا من المياه الضرورية والمفيدة في الجسم في حال استعمالها لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما حدث مع راتب وتوفي بسببه.

وأحمد راتب من أكثر الفنانين الذين ظهروا مع الزعيم عادل إمام في معظم أعماله ومنها: فيلم “بخيت وعديلة”، “المنسي” و”حتى لا يطير الدخان” و”واحدة بواحدة”، ومسرحية الزعيم.

وقدم راتب نحو 300 عمل فني، للسينما، والتلفزيون، والمسرح، والإذاعة.