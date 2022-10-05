مفأجاة ملكية صادمة لم تكن في الحسبان .. وصية الملكة إليزابيث تبعد كاميلا زوجة تشارلز عن لقب الملكة.. والسبب مزلزل لايصدق ولا يخطر على بال !

بعد اعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية الاسابيع الماضية وصعود نجلها ليصبح الأمير تشارلز الثالث ملكا للملكة المتحدة من بعدها، دار الجدل حول زوجته الأميرة كاميلا.

بعد رحلة طويلة من الجلوس على عرش بريطانيا، أعلن البلاط الملكي البريطاني أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية ليصبح ابنها الأمير تشارلز الثالث ملكا للملكة المتحدة من بعدها، لكن دار الجدل حول زوجته الأميرة كاميلا.



بعد زواج كاميلا باركر بولز من الأمير تشارلز في عام 2005، تم إصدار بعض التغييرات في المسمى الذي سوف تحصل عليه كاميلا ذا أصبح تشارلز ملكا في يوم من الأيام.



ونصت التغييرات على أن تستخدم السيدة باركر بولز لقب صاحبة السمو الملكي دوقة كورنوال “عقيلة الملك”. ولقب عقيلة الملك بالتأكيد هو أقل في المرتبة والقيمة من لقب ملكة، وبهذا لن تحصل كاميلا على لقب ملكة، ولكن ما هو السبب؟



قبل وفاتها كانت قد أعلنت المكلة إليزابيث الثانية عن رغبتها في أن يتم تسمية “دوقة كورنوال” باسم عقيلة الملك عندما يصبح الأمير تشارلز ملكا. كما أن قوانين المملكة المتحدة تنص على أن العرش لا يمكن توريثه للأشخاص الذين تزوجوا من أفراد العائلة البريطانية المالكة، وهو ما حدث بالفعل مع كاميلا.



وبذلك سوف تحصل كاميلا على لقب صاحبة السمو الملكي دوقة كورنوال “عقيلة الملك”. وسوف يقتصر دورها على تقديم الدعم المعنوي والعملي للملك، ولن تشغل منصبا حكوميا، ولن يحق لها رؤية الأوراق الرسمية الخاصة بالمملكة المتحدة