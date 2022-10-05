شاب سعودي ينزع من قلبة الرحمة والشفقة.. طلق زوجته وأم أولاده وسافر ليتزوج بفتاة مغربية فائقة الجمال وبعد ليلة الزفاف يكتشف الصدمة قصمت ظهره وجن جنونه.!

في واقعة حظيت بإهتمام اعلام في السعودية فقد تعرض مواطن سعودي للخيانة من زوجته المغربية التي سافر إليها من المملكة وتزوجها وأغدق عليها الأموال، وذلك بعدما طلق زوجتين لأجلها.

وذكر المواطن السعودي الذي يدعى "سعد" في حديثه مع إذاعة "إم بي سي إف إم" تفاصيل قصته المأساوية، مبينًا أنه يتجاوز الـ40 من عمرة وأحب امرأة من خارج السعودية.

طلق أم أولاده وأوضح "سعد" أن طلق زوجتين -من الجنسية السعودية- ولديه أبناء من الاثنين، وسافر من أجل الارتباط بها في المغرب، إلا أن نهايته معها ليست سعيدة بسبب خيانته لها.

وأكد المواطن السعودي أنه شاهد زوجته الثالثة المغربية وهي تخونه - دون أن يوضح طبيعة الخيانة التي يرجح أنها جنسية-، ولم يستطع أن يفصح عن ذلك أو يخبرها.مسحور ولا يريد الطلاق

وأشار السعودي إلى أنه قد يكون مسحور بسبب عدم قدرته على الاستغناء عن زوجته المغربية التي خانته في الوقت نفسه لا يستطيع إحضاره إلى المملكة بسبب عدم حصوله على تصريح زواج.

وختم "سعد" حديثه بالتأكيد على أنه نادم بسبب تطليقه زوجتين ولديه أبناء منهما، وفي الوقت نفسه لا يستطيع التخلي عن زوجته المغربية التي يحبها، لينتهي الحديث هو يبكي مع المذيع.