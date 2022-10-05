ألف مبروك يا عصومي.. خطوبة نجم طيور الجنة من ملكة جمال تهز التواصل!! والده خالد مقداد يبارك له ويعلن مفاجأة!!

تصدر المعتصم بالله مقداد مؤشرات البحث بعد تداول أنباء بأن عائلة مؤسس قنوات طيور الجنة خالد مقداد تتأهب للتحضير لمناسبة خطوبة ابنها عصومي.

وفي هذا الصدد قام عصومي بنشر فيديو جديد له مع أبيه خالد مقداد خلال زيارتهما لمحل بدلات رجالية، وأشاروا إلى تحضير العائلة لمناسبة كبرى قريباً.

وتحت عنوان "معقول قرّبت" نشر عصومي الفيديو ويظهر مع أبيه وهما يقيسان البدلات لمناسبة مهمة، قبل أن يشعل والده الجدل بالحديث لأول مرة عن اقتراب زفاف ابنه وقال له مبارك عصومي، وطلب منه شراء بدلة سوداء لهذه المناسبة. وبعد حديث والده عن زفافه رفع عصومي يديه داعياً أن تتحقق سريعاً.

يشار إلى أن أنباء ربطت بين عصومي وبين زميلته في المدرسة وسط تكهنات بأنها ستكون خطيبته. وحتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي بشأن الخطوبة وبانتظار أي جديد نتمنى لعائلة خالد مقداد السعادة.