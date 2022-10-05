خمنوا هوية هؤلاء الأخوات الـ 4 !!.. فنانات نلن شهرة واسعة في مصر!!.. قوي الملاحظة سيتعرف عليهن!!

شقيقات ونجمات مصريات نلن شهرة واسعة واتجهن نحو الفن ونجحن في ذلك، كما قمن بتقديم سلسلة طويلة من الأعمال الفنية الناجحة.

رشا شيحة وهي الأخت الكبرى، شاركت فى عمل فني منذ سنوات عديدة حيث ظهرت في فيديو كليب غنائي بعنوان «لسة بتسألي» للمطرب هانى شاكر وهي متزوجة من رجل لبناني كما عاشت حياتها ودرست في لبنان، وشاركت الفترة الأخيرة في العديد من المظاهرات اللبنانية، تمتلك رشا شركة للاثاث المنزلي.

حلا شيحة

الفنانة الكبيرة والتي أثارت الجدل بزواجها من داعية اسلامي وايضا ب ارتدائها للحجاب واعتزالها، ومن أشهر اعمالها: غاوي حب، ليه خلتني أحبك، السلم والثعبان، سحر العيون، اللمبي، أريد خلعا، عريس من جهة أمنية، تايه في أمريكا.

هنا شيحة

فنانة شهيرة قدمت العديد من الأعمال منها "أرض النفاق" وظل الرئيس" "الطوفان" "البيوت أسرار" "السبع وصايا" وأفلام "حب البنات" "درس خصوصي" "عيار ناري" "قبل زحمة الصيف"، وظهرت هنا في عقد القران مرتدية فستان أبيض قصير من الشيفون.

مايا شيحة

أما مايا شيحة فهى أخر بنات شيحة وأقلهم ظهورا على الساحة الفنية، ورغم ذلك حصلت على الشهرة في أول عمل فنى لها بعد أن قدمها المخرج مجدي أحمد علي في بطولة فيلم "اسرار البنت"، ولكن بعدها قررت أن تتجه نحو تصميم الأزياء والموضة.

كما نالت الفنانة "جائزة أفضل ممثلة" عام 2016 في "مهرجان الحسيمة السينمائي" في المغرب.

الجدير بالذكر ان الفنانة عائشة بن أحمد حاصلة على دبلوم في الفنون والجرافيك من "مدرسة الفنون والديكور بتونس".