هذه الطفلة الأنيقة هي من أشهر نجمات السينما.. غير عبد الحليم حافظ اسمها من فاطمة الى اسم الشهرة!! لن تصدق من هي!

ممثلة مصرية متألقة ظهرت منذ عام 1966، تربعت على عرش النجومية في السبعينيات، وحازت على عدد كبير من الجوائز والأوسمة والتكريمات.

نجلاء فتحي ممثلة مصرية من الزمن الجميل، اكتشفها المنتج عدلي المولد حيث قابلها لأول مرة في الإسكندرية، ودخلت مجال التمثيل بتشجيع من الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي كان صديق لعائلتها، وظهورها الأول في دور صغير في فيلم “الأصدقاء الثلاثة” عام 1966.

وبعد عامين لعبت فتحي دور البطولة في فيلم “أفراح”، من إخراج أهم المخرجين المصريين أحمد بدرخان، وتوالت فيما بعد مشاركاتها الفنية لتتربع إلى جانب كبار نجوم السينما المصرية على عرش النجومية في عالم الفن.

ولدت فاطمة الزهراء حسين أحمد في الفيوم، مصر في 21 ديسمبر 1951، لوالديها من أصل شركسي، لينفصلا وهي بسن الحادية عشرة.

وبقيت نجلاء مع والدها في الفيوم، ومن ثم عادت لمنزل والدتها في مصر الجديدة، وفي سن الخامسة عشر اكتشفها المنتج عدلي المولد عندما كانت في الإسكندرية.

تزوجت نجلاء فتحي بسن الثامنة عشر من المهندس أحمد عبد القدوس نجل الروائي إحسان عبد القدوس، كان الزواج سريًا وسرعان ما افترقا. وفي عام 1973، تزوجت فتحي من سيف أبو النجا وأنجبت منه ابنتها الوحيد ياسمين، وانفصلا بعد أربعة سنوات.

ومن ثم تزوجت من أمير سعودي واشترط عليها أن تمثل فيلم واحد في السنة، وتنقلت بين باريس والقاهرة ومن ثم انفصلا، وفي عام 1992، تزوجت من الإعلامي حمدي قنديل وما زالا معًا.

حقائق عن نجلاء فتحي

أصيبت نجلاء فتحي بمرض الصدفية في عام 2014.

اختار لها الفنان عبد الحليم حافظ اسم نجلاء الذي أصبح الاسم الذي اشتهرت به.

أعادت تمثيل عدة أفلام قديمة لعبت بطولتها سابقًا فاتن حمامة ومنها فيلم "حب وكبرياء"، وفيلم "ارحم دموعي".

شكلت فتحي ثنائيًا مع محمود ياسين بأكثر من 20 فيلم سينمائي من عام 1971 حتى 198