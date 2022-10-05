لن تصدق ما الذي فعلته عروسة حسناء الجمال بدون خجل جعلت أمها تقوم بممارسة الرذيلة معها في ليلة الدخلة دون علم زوجها .. والمفاجأة في رد فعل العريس !

من المعروف لدي الجميع أن أول شئ يقوم به العروس والعروسة في ليلة الدخلة هو فض غشاء البكاره لكن ما حدث مع هذا العريس غريب للغاية

وأهم عمل بالنسبة للعريس هو كيف سينتهي فض غشاء البكارة،

وما زال الزوج الجديد يفكر فيما يجب فعله في هذه الغرفة ليلاً، خاصة عندما يأتي الأقارب لرؤية منديل البكر مغطى بالدماء في الصباح.لك مع هذا العريس الخجول للغايه كان الامر صعب للغايه حيث بعدها انتهاء حفل الزفاف دخل العروس وعروستهم الى منزلهم ثم الى غرفه نومهم لقضاء ليله الدخله.



لكن فوجئت العروسه الجميله للغايه بان زوجها وطلب منها انه سوف يذهب الى الحمام ثم يحضر مره اخرى لكنه ذهب ولم يعد وبعد انتظار وقت طويل ذهبت العروس لكي تبحث عنه لكنها لم تجده في كل المنزل.

اتصلت العروس بأمها لكي تخبرها بما حدث وعلى الفور جاءت امها واتصلت بوالده العريس ووالده وبدا الجميع يبحث عن ولكنهم وجدوه في النهايه مختبئا في المطبخ.



لا لا الجميع مما راوا وسال والد العريس ما الذي تفعله هنا فقال ان اليوم متعب ولا استطيع ان افعل شيء فبدا والدهم يشك في الامر فامره ان يدخل بزوجته الان فاصروا العروس انه لن يدخل الان مهما حدث مما جعل الحضور يرغبون في ان يدخل العروس على عروسته حتى يتاكدوا من أنها بكر.



ودخلت العروسه التي كان يرغب العديد من الشبان ان يتزوجوها الى اوضه النوم وبدات بالبكاء حزنا على ما حدث لها، والده العروسه قالت ان ابنتها بكره وان السبب فيما نحن فيه هو العريس وخوفه من ليله الدخله مما جعل اهل العريس يغضبون

من كلامها في النوم على ابنتهم التي ربما تكون هي السبب في ما حصل لابنهم.واثر والد العريس وقال لي لا يدخل بزوجته الان ويعطي لهم المنديل الملطخ بالدماء بعد الهام شديد دخل العروس على عروستها وكانت ام العريس تقف امام الباب هي وام العروس.



واحده مرور ساعه من دخولهم لم يسمعوا شيئا مما دفعهم الى الدخول عليهم لكنهم عندما دخلوا وجدوه المفاجاه وجدوا العريس نائم مما جعل امه تكون في حاله ظهور الجميع في الخارج ينتظر المنديل الموثق بالدماء.

فاتفق ام العروسه ام العريس على ان يخرجوا من هذه المشكله بسلام فاقترحوا ان يقومون بفض غشاء البكاره الخاص بالعروس بايديهم وبعد ذلك يذهبون الى العريس الى دكتور متخصص له يرى ماذا يعالجه من حالته.



وفي البدايه العروسه رفضت هذا الامر ولكن بعد الحاح شديد وافقت وقامت ام العروسه وام العريس بفتح غشاء البكاره، وذهبوا الى اسره العروسين ليعطي لهم المنديل وكل هذا امام اعين العريس.



ولكن المفاجاه في الامر ان العريس في الليله التاليه دخل علي زوجته وكانه ليس به شئ فتعجبت العروس منه فقال لها كنت خائف للغايه وما حدث كان بالفعل الخوف لكن انا الان لست خائفا ولا يوجد اي شيء.