ياسمين عز تتصدر التريند و تصدم نساء العالم العربي بجرأة لا مثيل لها بسبب ما فعلته مع الرجال

في كل مرة تخرج فيها بتصريحات مثيرة للجدل، تتصدر الإعلامية المصرية ياسمين عز الترند وحديث مواقع التواصل،

وتنقسم الأراء بين النشطاء حول صحة كلامها، خاصة فيما يخص دفاعها المستمر عن الرجال، وحديثها عن حقوق الزوج والنصائح التي تقدمها للسيدات لارضاء أزواجهن، بالاضافة الى جملتها الشهيرة: "أول ما تتجوزي حطي كرامتك في الدرج ".

وخلال الساعات الماضية، تصدرت ياسمين عز الموضوعات الأكثر تداولا على محركات البحث ومواقع التواصل، بسبب دفاعها المبالغ فيه عن الرجال، بحسب البعض الذين أشاروا انها تدافع عن الرجل أكثر مما يدافع عن نفسه.

وقالت ياسمين خلال برنامجها "كلام الناس"، ان الرجل يبني البيوت من ماله الخاص، فكيف تمنعه الزوجة من المشي بحذائه على السجادة، مؤكدة انها على استعداد ان تضع فساتينها باهظة الثمن تحت أقدامه ليمشي عليها.

وتابعت قائلة، ان الزوجة التي تقول لزوجها: "حاضر ونعم"، هذه ملكة وليست جارية، كما ان من حق الرجل ان يمسك هاتف زوجته، لكن هي لا يحق لها ان تمسك هاتفه وتتجسس عليه.

وأشارت الاعلامية المصرية ان الرجل "عينه زايغة"، بسبب زوجته التي تملأ البيت بالمشاكل والنكد، وطالبت النساء باحترام الزوج واعطائه قدرا من الدلال والدلع حتى لا ينظر لسواها، حيث أنصفت الرجال انتقدت طريقة تعامل الزوجات مع رجالهن، مبررة لخيانة بعضهم.

يذكر ان دفاع ياسمين المستمر عن الرجال، جعل الكثير يتملكهم الفضول لمعرفة من هو زوجها، وبعض تفاصيل حياتها الشخصية، لكن يبدو أن الاعلامية لم تتزوج حتى الآن، وتبلغ من العمر 33 عاما.