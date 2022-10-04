حلم كل النساء في غرفة النوم .. فقط استخدمي زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة حتى لو عمرك فوق ال 60 هترجعى بنت 16 سنة من تانى

عادة ما تبحث النساء عن أهم الوصفات التي تستخدم في الحصول على شعر صحي وناعم وأهم الوصفات التي تستخدم للبشرة والجسم كذلك للحصول على أفضل نتيجة في وقت قصير.

وذلك في إطار البعد عن استخدام الوصفات الكيميائية التي قد تسبب بعض الأضرار على الجسم والشعر والبشرة، ومن اهم هذه الوصفات هي وصفة زيت الزيتون مع الموز التي تقدم نتائج مميزة.

وصفة زيت الزيتون والموز للشعر والبشرة ويمكن أن يتم تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز للبشرة والشعر لكي يتم العمل على تصحيح وإعداد خليط زيت الزيتون والموز للشعر والذي يتضمن الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان،

وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة لتحضير الوصفة: يجب أن يتم إحضار حبة كبيرة من الموز. ومن ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة بعد ذلك نضيف لها بعض من قطرات زيت الزيتون من ثم يتم خلط زيت الزيتون والموز معا بقوة حتى نحصل على خليط خفيف وفي نفس الوقت متماسك

ومن بعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط على أجزاء الشعر، حيث يتم من خلال توزيع الخليط على فروة الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الشعر فوائد هامة لخليط الموز وزيت الزيتون للشعر قد جاء هذا الخليط الصحي المميز الذي يتكون من زيت الزيتون والموز يحمل الكثير من الفوائد للشعر والتي تتمثل فيما يلي:

جاء خليط زيت الزيتون والموز المميز يعمل بشكل كبير على المحافظة على الشعر الطبيعي. كما أن هذا الخليط يساعد بشكلٍ كبير على تنعيم الشعر وحل العديد من المشاكل التي يعاني منها مثل مشكلة التساقط ومشكلة التقصف ومشكلة التلف.