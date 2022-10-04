ظهور صارخ لخطيبة العوضي رنا التي أحرقت قلب ياسمين عبد العزيز.. نسخة من رانيا يوسف!!

شغل الخلاف الذي حدث مؤخراً بين النجم المصري أحمد العوضي وزوجته النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز اهتمام الجمهور قبل أن ينتهي بالصلح دون كشف أي تفاصيل أخرى.

الخلاف الذي أكده العوضي أعاد خطيبته السابقة إلى الواجهة حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة رنا رشيدي خطيبة أحمد العوضي السابقة التي انفصل عنها بعد ارتباطه بها عام 2017 وقارنوا بينها وبين ياسمين حيث رأى البعض أنها أجمل منها.

رنا هي فتاة من خارج الوسط الفني تم إعلان خطبته بها عام 2017 في حفل بسيط وعبر عن عمق احترامه لها وقال:“كنت خاطب واحدة لو قعدت أقول عملت إيه عشانى من هنا لسنين قدام مش هيكفى فهي وأهلها يفضلوا دايماً على رأسي”.

الجدير بالذكر أن أحمد العوضي يستعد في الوقت الحالي للتحضير لأول بطولاته الفنية في السينما بفيلم «البلدوزر» مع المخرج طارق العريان، الذي يتحدث عن مسيرة أحد أبطال

.