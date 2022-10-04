الاردن تصحو على مفاجأة صادمة.. ماحقيقة اسطورة قناة طيور الجنة التي يجتاح السوشيال ميديا.. شاهد أول صورة للعريس شديد الوسامة !

أشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة نجمة طيور الجنة جنى مقداد بعد تداول صورة تحت عنوان ماشاء الله خطوبة جنى مقداد فيما جاءت التعليقات بالمناصفة بين مصدق ومكذب

الصورة أثارت حالة من الصدمة والجدل الواسع على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد كشف هوية حبيبها، حيث أكد العديد منهم أنه شقيق زوجة ​الوليد مقداد​ نور غسان.

الأخبار التي تم تداولها لم يتم تأكيدها، خاصة وأن جنى مقداد تبلغ من العمر 14 عاماً، وبذلك فإن والديها من المستحيل أن يتقبلوا فكرة إرتباطها قبل أن تبلغ سن الرشد كحد أدنى.

في سياق متصل نشرت حسابات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لشقيق زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد نور غسان.

وظهر في الصورة شاب شديد الوسامة الى جوار نور غسان قال المعلقون أنه شقيقها عزوز خطيب نجمة طيور الجنة ​جنى مقداد​.



وأشاد رواد مواقع التواصل بوسامة عزوز غسان مشيرين الى أنه أوسم من الوليد وعصومي مقداد.

وتداول رواد مواقع التواصل في وقت سابق صورة نجمة طيور الجنة ، ​جنى مقداد​، إلى جانب شقيقها ​معت

وجنى مقداد هي الابنة الوحيدة لصاحب قناة طيور الجنة الشهيرة الأردني خالد مقداد وقد عرفت من خلال تقديمها العديد من الأغاني في قناة والدها الفضائية.