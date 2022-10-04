إيه أحلى حاجة في الست؟ الإعلامية ياسمين عز تخلت عن الأدب بإجابتها الجريئة!!

تغزلت الإعلامية المصرية ياسمين عز في مواطنتها الفنانة وفاء مكي، وأثنت على قوامها رغم زيادة وزنها.

وكشفت وفاء مكي أسباب زيادة وزنها وقالت: “وزني زاد بعد إصابتي بفيروس كورونا، وحصلت على عقاقير تحتوي على كورتيزون، ما تسبب في زيادة وزني، ومستوى السكر في دمي وصل لـ750”

وعقّبت ياسمين عز: “طول عمرك بطاية، الناس دلوقتي هيقولوا في مذيعة تقول كدة، آه فيه وكل الناس كانت بتقول كده، دلوقتي بنقول عليها كيرفي، يعني مش رفيعة ولا مليانة”.

وواصلت وفاء مكي حديثها عن زيادة وزنها، قائلة: “عظمي عريض، (الشاسيه عريض)، من تحت مش مليانة زي فوق، فوق أعرض، وكنت أنا وليلى علوي وهالة صدقي وإلهام شاهين، كلنا كنا في نفس الجسم”.

وأردفت: “يمكن الكاميرا كانت بتتخن شوية، لكن الجمهور أحبني بهذا القوام والاستايل، وأنا على الطبيعة مش عندي الهضاب والتلال”.

وقاطعت ياسمين عز ضيفتها مجددًا، قائلة: “أحلى حاجة في جسم الست الهضاب والتلال”.