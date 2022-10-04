هذه الطفلة ( الكلبوزه )التي في الصورة أصبحت من أكثر الفنانات جمالاً في الوسط الفني والدها ممثل شهير وأعجب بها نور الشريف من اول نظرة.. لن تصدق من تكون؟!

قدمت هذه الفنانة خلال السنوات الماضية مجموعة مهمة من الأدوار سواء في السينما أو التلفزيون.

انها الفنانة ريهام عبد الغفور التي كان لنور الشريف دور كبير في دخولها الوسط الفني؛ حيث شاهدها في إحدى حفلات الزفاف، فأعجب بها وطالب من والدها أشرف عبدالغفور بأن تتجه للمجال الفني، ورفض والدها الفنان أشرف عبدالغفور، ولكنها صممت على خوض التجربة وفي هذه الصورة ظهرت فيها الفنانة ريهام عبد الغفور وهي طفله صغيره حيث بدت ملامحها تظهر قريبه الشبه منها الان.

يذكر ان الفنانة ريهام هي ابنه الفنان ونقيب الممثلين أشرف عبد الغفور وهي من مواليد مدينه المحلة الكبري في 6 سبتمبر عام 1978 وهي خريجة كليه تجاره قسم اللغة الإنجليزية وقد بدأت اعمالها في المسلسل الشهير زيزنيا للكاتب اسامة أنور عكاشة ثم تألقت في المسلسل الاشهر حديث الصباح والمساء.

وبرعت في التمثيل امام العملاق يحيى الفخراني في مسلسل السيرة الذاتية وهو شيخ العرب همام وفي مسلسل الداعية شاركت فيه نخبه من المع النجوم منهم هاني سلامه وبسمه.